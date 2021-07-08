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فرض حالة طوارئ صحية في طوكيو خلال فترة الألعاب الأولمبية

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فرض حالة طوارئ صحية في طوكيو خلال فترة الألعاب الأولمبية فرض حالة طوارئ صحية في طوكيو خلال فترة الألعاب الأولمبية
احتمال إجراء المنافسات في غالبية المنشآت خلف أبواب مغلقة

فرض حالة طوارئ صحية في طوكيو خلال فترة الألعاب الأولمبية

أعلن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهدي سوغا، اليوم، عن فرض حالة طوارئ صحية مجددًا في العاصمة طوكيو؛ لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19؛ حيث ستبقى سارية طوال فترة الألعاب الأولمبية، التي تنطلق خلال أسبوعين.

وقال "سوغا"، خلال اجتماع حكومي حول الإجراءات الصحية: سنعلن حالة الطوارئ في طوكيو، وهذا القرار سيستمر حتى 22 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تنظم الألعاب الأولمبية من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

وأشارت وسائل إعلام يابانية إلى احتمال إجراء المنافسات في غالبية المنشآت الأولمبية خلف أبواب مغلقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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