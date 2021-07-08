فرض حالة طوارئ صحية في طوكيو خلال فترة الألعاب الأولمبية

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احتمال إجراء المنافسات في غالبية المنشآت خلف أبواب مغلقة

أعلن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهدي سوغا، اليوم، عن فرض حالة طوارئ صحية مجددًا في العاصمة طوكيو؛ لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19؛ حيث ستبقى سارية طوال فترة الألعاب الأولمبية، التي تنطلق خلال أسبوعين.

وقال "سوغا"، خلال اجتماع حكومي حول الإجراءات الصحية: سنعلن حالة الطوارئ في طوكيو، وهذا القرار سيستمر حتى 22 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تنظم الألعاب الأولمبية من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

وأشارت وسائل إعلام يابانية إلى احتمال إجراء المنافسات في غالبية المنشآت الأولمبية خلف أبواب مغلقة.