أخبار عاجلة

حملات مكبرة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وغلق المحال المخالفة بمدينة بيلا بكفر الشيخ -
«صحة الغربية»: استمرار المرور والمتابعة على مستشفيات المحافظة -
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع موقف مشروعات «حياة كريمة» بقرى المحافظة -
وكيل «صحة النواب» يحذر من موجة جديدة من «كورونا» في أغسطس المقبل -
الطرق الصوفية: الموافقة على نقل ضريحين بمشتول السوق لتوسعة طريق القاهرة الإسماعلية -
"متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر -
"الحقباني" لـ"سبق": تكليف قطاع حجاج الداخل بموسمي الحج الاستثنائيين وسام فخر وشرف كبير -
تجاوز ماجد عبدالله وفؤاد وسالم.. "النجعي" هداف الأخضر في الأولمبياد -
ضربة موجعة.. الجيش اليمني يقتل 22 حوثياً ويأسر آخرين في كمين غرب مأرب -
وكيل وزارة الصحة بالسويس يتفقد قسم طوارئ الباطنة.. وتواجد أرصدة كافية من الأدوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"عناية الصحية" ترسم ابتسامة على وجوه المرضى في مستشفى الإيمان بالرياض

Print
ضمن جهودها للتأكد من سلامة الإجراءات وفق البروتوكول العلاجي مع مزودي الخدمات

في إطار برنامج الزيارات التي تنفذها جمعية "عناية" الصحية للمرضى المنومين بالمستشفيات، قامت إدارة التطوع بالجمعية بزيارة مرضى مستشفى الإيمان، ضمن مبادرة (لنرسم ابتسامة) بالتنسيق مع الفِرَق التطوعية؛ حيث تمكنت من زيارة 33 مريضًا.

وقدمت الجمعية الهدايا وتبادلت الأحاديث الودية المفعمة بالتفاؤل والاطمئنان على صحتهم، مع التمنيات بعاجل الشفاء لهم، وخروجهم وهم بأتم صحة وسعادة.

وبلغ عدد المتطوعين 7 متطوعين بساعات تطوعية بلغت 35 ساعة وبقيمة اقتصادية تقدر بـ6.000 ريال.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الخطة الاستراتيجية للجمعية في التواصل مع المستفيدين الذين تقوم بتقديم الخدمات الصحية لهم، والتأكد من سلامة الإجراءات وفق البروتوكول العلاجي الذي وقعته الجمعية مع مزودي الخدمات الصحية، بما يتوافق مع سياسة الجودة في الجمعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دحر الحوثيين عن 3 مناطق استراتيجية في "رحبة مأرب"

دحر الحوثيين عن 3 مناطق استراتيجية في "رحبة مأرب"

"متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر

"متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر

"الحقباني" لـ"سبق": تكليف قطاع حجاج الداخل بموسمي الحج الاستثنائيين وسام فخر وشرف كبير

"الحقباني" لـ"سبق": تكليف قطاع حجاج الداخل بموسمي الحج الاستثنائيين وسام فخر وشرف كبير

تجاوز ماجد عبدالله وفؤاد وسالم.. "النجعي" هداف الأخضر في الأولمبياد

تجاوز ماجد عبدالله وفؤاد وسالم.. "النجعي" هداف الأخضر في الأولمبياد