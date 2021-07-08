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مروع.. شاهد ما حدث لسائحة أوكرانية في شرم الشيخ

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فيديو مروع.. شاهد ما حدث لسائحة أوكرانية في شرم الشيخ مروع.. شاهد ما حدث لسائحة أوكرانية في شرم الشيخ
سمعت أصوات صراخ على المركب

فيديو مروع.. شاهد ما حدث لسائحة أوكرانية في شرم الشيخ

في تبلغ مدته نحو نصف دقيقة، ظهرت سائحة أوكرانية وهي تتزلج بمظلة على سطح خلف زورق سريع، لكن في لحظة مفاجئة تشابكت خيوط المظلة مع الزورق ليقع حادث مروع.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد تسبب خلل واجه حبل مظلة بارتطام رأس سائحة أوكرانية بزورق سريع قبالة سواحل مدينة شرم الشيخ المصرية، الأسبوع الماضي.

وظهرت في الفيديو الذي تبلغ مدته نحو نصف دقيقة امرأة مظلية تتحرك على سطح الماء، وزورق يحاول الوصول إليها بشكل سريع.

وسمعت أصوات صراخ وذعر بعد الارتطام، لتنتقل الكاميرا مُظهرة السائحة التي بدت كما لو كانت جثة هامدة على سطح الماء، حسب موقع "الحرة".

وقبيل الارتطام، بدت أحبال المظلية كما لو كانت قد تشابكت مع الزورق عن طريق الخطأ، وهو ما فاقم الأمر.

وبحسب الصحيفة، فقد كانت السائحة تمارس التزلج على الماء باستخدام المظلة التي يسحبها القارب، عندما قُطع حبل مظلتها، ما أفقدها التوازن وانتهى بارتطامها.

ووفقاً للتشخيص الطبي، فقد تعرضت السائحة لارتجاج في الدماغ وإصابة في العمود الفقري جراء الحادث.

كما تطلب الأمر من الكوادر الطبية استخدام 15 غرزة لإغلاق الجرح الذي أصاب رأسها جراء الارتطام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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