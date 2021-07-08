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حملات مكبرة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وغلق المحال المخالفة بمدينة بيلا بكفر الشيخ
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الأحد 25 يوليو 2021 05:11 مساءً
«صحة الغربية»: استمرار المرور والمتابعة على مستشفيات المحافظة
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الأحد 25 يوليو 2021 05:11 مساءً
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع موقف مشروعات «حياة كريمة» بقرى المحافظة
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الأحد 25 يوليو 2021 05:11 مساءً
وكيل «صحة النواب» يحذر من موجة جديدة من «كورونا» في أغسطس المقبل
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الأحد 25 يوليو 2021 05:11 مساءً
الطرق الصوفية: الموافقة على نقل ضريحين بمشتول السوق لتوسعة طريق القاهرة الإسماعلية
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الأحد 25 يوليو 2021 05:11 مساءً
"متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر
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الأحد 25 يوليو 2021 05:03 مساءً
"الحقباني" لـ"سبق": تكليف قطاع حجاج الداخل بموسمي الحج الاستثنائيين وسام فخر وشرف كبير
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الأحد 25 يوليو 2021 05:03 مساءً
تجاوز ماجد عبدالله وفؤاد وسالم.. "النجعي" هداف الأخضر في الأولمبياد
-
الأحد 25 يوليو 2021 05:03 مساءً
ضربة موجعة.. الجيش اليمني يقتل 22 حوثياً ويأسر آخرين في كمين غرب مأرب
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الأحد 25 يوليو 2021 05:03 مساءً
وكيل وزارة الصحة بالسويس يتفقد قسم طوارئ الباطنة.. وتواجد أرصدة كافية من الأدوية
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الأحد 25 يوليو 2021 04:56 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. اللقطات الأولى للانفجار العنيف في ميناء جبل علي النفطي في دبي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 08 يوليو 2021 12:13 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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