تحرير 55 محضرا وتنفيذ 65 إزالة إدارية في حملة مرافق بمدينة الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات الأجهزة التنفيذية والأمنية لرفع الاشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة التزام المقاهى والمطاعم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

ومن جانبه، نفذ مجلس مدينة الأقصر، بقيادة العميد طارق لطفي رئيس المدينة، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير الأمن، وبمشاركة اللواء محمود فاروق مساعد مدير الأمن، والرائد بهاء أبوعايد وكيل إدارة المرافق وبمعاونة النقيب محسن عبدالسلام من ضباط إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة داخل نطاق مدينة الأقصر. استهدفت الحملة سوق خضار شرق السكة والمنطقة المحيطة بموقف أرمنت.

وأسفرت الحملة عن إزالة جميع إشغالات الباعة الجائلين عن تحرير ٢٤ اشغال، ٦ محاضر بائع متجول، وعدد ٤ محاضر نظافه عامة، ٦٥ محضر ازالات إدارية، وعدد ١٣ محضر تصالح كمامات، ومحضرين تناول شيشة بعدد ٦ شيش، ٦ مضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه تم رفع الإشغالات والتند المخالفة ورفع جميع المضبوطات والتي تشوه المنظر العام وتعيق حركة المواطنين، وذلك في إطار الحملات المتتابعة التي تشنها محافظة الأقصر لضبط الشارع تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالإضافة إلى مواصلة قسم النظافة بأحياء شرق وجنوب أعمال النظافة المكثفة وكنس جميع مخلفات القمامة أولاً بأول بعد رفع الاشغال، لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا ..

شارك في الحملة حسام العمدة رئيس حي شرق وسمير سعود نائب رئيس الحي لشؤون قطاع النظافة، وأحمد عبدالصبور مدير إدارة المتابعة الميدانية ومسئولي المتابعة الميدانية ومسؤولي قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر وفرقة التدخل السريع بالمحافظة، وحملة المدينة وحملة المعدات الثقيلة.