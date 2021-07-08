أخبار عاجلة

حملات مكبرة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وغلق المحال المخالفة بمدينة بيلا بكفر الشيخ -
«صحة الغربية»: استمرار المرور والمتابعة على مستشفيات المحافظة -
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع موقف مشروعات «حياة كريمة» بقرى المحافظة -
وكيل «صحة النواب» يحذر من موجة جديدة من «كورونا» في أغسطس المقبل -
الطرق الصوفية: الموافقة على نقل ضريحين بمشتول السوق لتوسعة طريق القاهرة الإسماعلية -
"متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر -
"الحقباني" لـ"سبق": تكليف قطاع حجاج الداخل بموسمي الحج الاستثنائيين وسام فخر وشرف كبير -
تجاوز ماجد عبدالله وفؤاد وسالم.. "النجعي" هداف الأخضر في الأولمبياد -
ضربة موجعة.. الجيش اليمني يقتل 22 حوثياً ويأسر آخرين في كمين غرب مأرب -
وكيل وزارة الصحة بالسويس يتفقد قسم طوارئ الباطنة.. وتواجد أرصدة كافية من الأدوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تحرير 55 محضرا وتنفيذ 65 إزالة إدارية في حملة مرافق بمدينة الأقصر

Print
تحرير 55 محضرا وتنفيذ 65 إزالة إدارية في حملة مرافق بمدينة الأقصر تحرير 55 محضرا وتنفيذ 65 إزالة إدارية في حملة مرافق بمدينة الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات الأجهزة التنفيذية والأمنية لرفع الاشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة التزام المقاهى والمطاعم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من .

ومن جانبه، نفذ مجلس مدينة الأقصر، بقيادة العميد طارق لطفي رئيس المدينة، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير الأمن، وبمشاركة اللواء محمود فاروق مساعد مدير الأمن، والرائد بهاء أبوعايد وكيل إدارة المرافق وبمعاونة النقيب محسن عبدالسلام من ضباط إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة داخل نطاق مدينة الأقصر. استهدفت الحملة سوق خضار شرق السكة والمنطقة المحيطة بموقف أرمنت.

وأسفرت الحملة عن إزالة جميع إشغالات الباعة الجائلين عن تحرير ٢٤ اشغال، ٦ محاضر بائع متجول، وعدد ٤ محاضر نظافه عامة، ٦٥ محضر ازالات إدارية، وعدد ١٣ محضر تصالح كمامات، ومحضرين تناول شيشة بعدد ٦ شيش، ٦ مضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه تم رفع الإشغالات والتند المخالفة ورفع جميع المضبوطات والتي تشوه المنظر العام وتعيق حركة المواطنين، وذلك في إطار الحملات المتتابعة التي تشنها محافظة الأقصر لضبط الشارع تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالإضافة إلى مواصلة قسم النظافة بأحياء شرق وجنوب أعمال النظافة المكثفة وكنس جميع مخلفات القمامة أولاً بأول بعد رفع الاشغال، لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا ..

شارك في الحملة حسام العمدة رئيس حي شرق وسمير سعود نائب رئيس الحي لشؤون قطاع النظافة، وأحمد عبدالصبور مدير إدارة المتابعة الميدانية ومسئولي المتابعة الميدانية ومسؤولي قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر وفرقة التدخل السريع بالمحافظة، وحملة المدينة وحملة المعدات الثقيلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع