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محطة مياه الرحمانية المرشحة بأبوكبير تجتاز إختبارات تجديد شهادة TSM الدولية للجودة

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محطة مياه الرحمانية المرشحة بأبوكبير تجتاز إختبارات تجديد شهادة TSM الدولية للجودة محطة مياه الرحمانية المرشحة بأبوكبير تجتاز إختبارات تجديد شهادة TSM الدولية للجودة

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أعلن المهندس عبدالشافي عبدالعزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، تجديد شهادة الإدارة الفنيه المستدامة TSM لمحطة مياه الرحمانية المرشحة بأبوكبير، بعد إجتياز التفتيش الدقيق والشامل على جميع أقسام المحطة، للتأكد من إستيفاء جميع إشتراطات ومعايير الشهادة، وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية، علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة، لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يذكر أن شهادة TSM تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهرياً، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة دوريًا، ويعتبر حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان إستدامة، واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، التي تُعد مؤشراً لكفاءة المحطة، وضمان إستدامة وإستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

أشاد المحافظ بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأداؤها المتميز في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة، والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية، للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم.

المصرى اليوم

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