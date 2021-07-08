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شمال سيناء تختتم الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

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شمال سيناء تختتم الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة شمال سيناء تختتم الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

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انتهت محافظة شمال سيناء من الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة ، والتى تبدأ اعتبارا من بعد غد السبت، حيث تم تجهيز وإعداد اللجان والاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين .

وقال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم تجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لآداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر .. الى جانب تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بمختلف الإدارات التعليمية وتزويدها بالوسائل المعيشية المناسبة .

وشدد المحافظ على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة المستجد من خلال تخصيص بوابات تعقيم بالمدارس التى بها لجان إمتحانية والكشف الحرارى على الطلاب قبل الدخول إلى لجان الامتحانات ، والتطهير المستمر للجان الامتحانات وتزويدها بالمطهرات اللازمة ، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان وتوفير طبيب أو زائرة صحية وسيارة إسعاف بالمدارس التي بها لجان .

ومن جانبه، أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم على جاهزية جميع المدارس واللجان للامتحانات .. لافتًا إلى أن اللجان مجهزة الكترونيا لآداء الامتحانات فيما عدا 4 لجان ورقية .

وأضاف رضوان أن عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 2677 طالبًا وطالبة .. منهم 2075 طالبا وطالبة بالقسم العلمي ( 1819طالبا وطالبة علوم ، و256 طالبا وطالبة رياضيات ) و 602 طالبا وطالبة بالقسم الأدبى .. موزعون على عدد 23 لجنة بواقع 9 لجان بالعريش « 8 لجان الكترونية ولجنة واحدة ورقية » ، 3 لجان بالشيخ زويد « لجنتين الكترونيتين وواحدة ورقية » ، 10 لجان ببئر العبد « 8 لجان الكترونية ولجنتين ورقيتين » ، ولجنة واحدة بنخل الكترونية .

المصرى اليوم

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