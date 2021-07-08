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نهائي كوبا امريكا .. موعد مباراة البرازيل والارجنتين والقنوات الناقلة

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نهائي كوبا امريكا .. موعد مباراة البرازيل والارجنتين والقنوات الناقلة نهائي كوبا امريكا .. موعد مباراة البرازيل والارجنتين والقنوات الناقلة

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تلعب البرازيل ضد الارجنتين في نهائي بطولة كوبا امريكا 2021 في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم في العالم.

ووصل البرازيل صاحب الأرض والجمهور إلى المباراة النهائية بعد تحقيقه الفوز على منتخب بيرو في نصف نهائي البطولة بنتيجة 1 - 0، كما تأهل الارجنتين بعد تفوقه على كولومبيا بركلات الترجيح بعد التعادل في المباراة بنتيجة 1-1.


تقام مباراة الارجنتين والبرازيل المباراة فجر الأحد المقبل 11 يوليو في الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة .


تنقل bein sport .. بين سبورت نهائي بطولة كوبا أمريكا بشكل حصري فى المنطقة العربية، وسيتم نقل مباراة النهائي بين البرازيل والارجنتين يوم الأحد المقبل 11 يوليو الساعة 2 صباحًا بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports Max 6

المصرى اليوم

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