«المهندسين»: ندعم تطبيق ضوابط واشتراطات البناء الجديدة

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أكد المهندس أحمد حشيش، المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، أن النقابة تؤيد وتدعم تطبيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية، والبنائية الجديدة، ومنظومة التراخيص الجديدة، الصادرة وفقا لقرار مجلس الوزراء في أبريل الماضي، والتي تهدف إلى ضبط وحوكمة العمران، والتصدي للتشوه العمراني.

وعبر «حشيش»، عن خالص الشكر والتقدير لكل القائمين على ارثاء قواعد المنظومة الجديدة، وعلي رأسهم رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية، ووزير التعليم العالي، لتعاونهم ومجهودهم المتواصل لوصول المنظومة إلى حيز التنفيذ.

وأوضح أن مشاركة النقابة، جاءت طبقا لقرار الوزاري رقم ٤١٠ لسنة ٢٠٢١ الصادر في يونيو ٢٠٢١، من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن اضافة عدد من المواد إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

واختتم المتحدث الاعلامي للنقابة، مؤكدا على حرص النقابة الدائم على نجاح المنظومة الجديدة، وتهيب بالمهندسين، وأصحاب المكاتب الهندسية، والمواطنين، الالتزام بإجراءات وخطوات استخراج تراخيص البناء طبقا لمنظومة الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة.