أخبار عاجلة

"متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر -
"الحقباني" لـ"سبق": تكليف قطاع حجاج الداخل بموسمي الحج الاستثنائيين وسام فخر وشرف كبير -
تجاوز ماجد عبدالله وفؤاد وسالم.. "النجعي" هداف الأخضر في الأولمبياد -
ضربة موجعة.. الجيش اليمني يقتل 22 حوثياً ويأسر آخرين في كمين غرب مأرب -
وكيل وزارة الصحة بالسويس يتفقد قسم طوارئ الباطنة.. وتواجد أرصدة كافية من الأدوية -
تكثيف الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة في كفرالشيخ -
تعرف على الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام والفني بجميع مراكز مطروح -
شكاوى من طول امتحان التاريخ.. وضبط حالة غش بلجان الثانوية العامة بالأقصر -
تعرف على أسعار الذهب في لبنان -
ضبط ٨٠ كيلو لحوم دواجن مجهولة المصدر في مطعم بدسوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين بفرعية قنا تؤكد انتظام عملية التصويت

Print
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين بفرعية قنا تؤكد انتظام عملية التصويت اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين بفرعية قنا تؤكد انتظام عملية التصويت

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة محامين قنا الفرعية، عن انتظام العملية الانتخابية المنعقدة اليوم الخميس، والتي تجرى على مقعد النقيب فقط.

وقال المستشار عبدالناصر أبوالعزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية بقنا، بأنه تجرى اليوم الخميس الموافق 8 يوليو، عملية انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بقنا على مقعد النقيب فقط، مؤكدًا على أن عملية التصويت تسير في انتظام تام.

وأوضح أن الانتخابات تجرى في 12 لجنة فرعية مشكلة للنقابة، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، وعلى رأس كل لجنة مستشار من هيئة قضايا الدولة، ويعاونه عدد كافي من الموظفين.

وأكد «أبوالعزم»، أن عملية التصويت بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا، وسوف تستمر حتى الخامسة مساءا، على أن تبدأ عملية الفرز بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني، إعمالًا لنص المادة (124) من قانون المحاماة.

وأضاف أن فترة التصويت ستتخللها ساعة راحة، تبدأ من الثانية والنصف وحتى الثالثة والنصف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حملات مكبرة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وغلق المحال المخالفة بمدينة بيلا بكفر الشيخ

حملات مكبرة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وغلق المحال المخالفة بمدينة بيلا بكفر الشيخ

«صحة الغربية»: استمرار المرور والمتابعة على مستشفيات المحافظة

«صحة الغربية»: استمرار المرور والمتابعة على مستشفيات المحافظة

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع موقف مشروعات «حياة كريمة» بقرى المحافظة

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع موقف مشروعات «حياة كريمة» بقرى المحافظة

وكيل «صحة النواب» يحذر من موجة جديدة من «كورونا» في أغسطس المقبل

وكيل «صحة النواب» يحذر من موجة جديدة من «كورونا» في أغسطس المقبل