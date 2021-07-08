اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين بفرعية قنا تؤكد انتظام عملية التصويت

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة محامين قنا الفرعية، عن انتظام العملية الانتخابية المنعقدة اليوم الخميس، والتي تجرى على مقعد النقيب فقط.

وقال المستشار عبدالناصر أبوالعزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية بقنا، بأنه تجرى اليوم الخميس الموافق 8 يوليو، عملية انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بقنا على مقعد النقيب فقط، مؤكدًا على أن عملية التصويت تسير في انتظام تام.

وأوضح أن الانتخابات تجرى في 12 لجنة فرعية مشكلة للنقابة، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، وعلى رأس كل لجنة مستشار من هيئة قضايا الدولة، ويعاونه عدد كافي من الموظفين.

وأكد «أبوالعزم»، أن عملية التصويت بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا، وسوف تستمر حتى الخامسة مساءا، على أن تبدأ عملية الفرز بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني، إعمالًا لنص المادة (124) من قانون المحاماة.

وأضاف أن فترة التصويت ستتخللها ساعة راحة، تبدأ من الثانية والنصف وحتى الثالثة والنصف.