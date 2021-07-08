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التعليم تعلن بدء عمل غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة (التشكيل والمهام)

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التعليم تعلن بدء عمل غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة (التشكيل والمهام) التعليم تعلن بدء عمل غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة (التشكيل والمهام)

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، بدء عمل غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة 2021 ،المحلية والمركزية اليوم الخميس وتظل فى حالة انعقاد حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة فى الثانى من شهر أغسطس المقبل.

وأكدت الوزارة على أن يضم تشكيل غرف عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة 2021 كل من :-

  • مدير مديرية التربية والتعليم.
  • مدير الإدارة أو من ينوب عنه في حالة وجود مانع.
  • أعضاء اللجنة الثلاثية بالمديرية.
  • مشرف عام الاستراحات بالمديرية.
  • مسؤول الأمن بالمديرية أو الإدارة.
  • مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية .
  • رئيس قسم التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية.
  • مدير إدارة الإحصاء بالمديرية .
  • رئيس قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية .
  • ممثل من وزارة الداخلية بغرفة المديرية فقط.
  • بالنسبة للمناطق الحدودية يضاف إلى التشكيل السابق ممثل من وزارة الدفاع بغرفة المديرية فقط.

و قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صرف مكافأة لأي مراقب أو ملاحظ أو رئيس لجنة يكتشف حالة غش في أي من لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك في حالة ثبوت إدانة الطالب المضبوط.

وأضافت أنه في حالة ثبوت حالات غش عن طريق غرف العمليات المشكلة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة ، وثبوت عدم قيام الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية للحد من ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

و وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على صرف مكافاة مالية لأعضاء غرف العمليات المحلية المختصة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة قدرها 1000 جنيه عن الدور الأول ، و1000 جنيه عن الدور الثاني من داخل ميزانية المديرية دون تحمل الوزارة أي أعباء.

وحددت وزارة التربية والتعليم مهام أعضاء غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة 2021 والتى تتمثل فى :

  • متابعة وصول كراسات الامتحان واوراق الإجابة لمقار اللجان.
  • متابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة.
  • متابعة اعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان الواقعة في نطاق المديرية التعليمية.
  • متابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها.

المصرى اليوم

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