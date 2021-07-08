رفع القمامة من المقلب الوسيط في كفر شكر حفاظًا على البيئة

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أعطى الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مدينة كفر شكر، تعليمات مشددة بضرورة رفع التراكمات بالمقلب الوسيط وذلك بواسطة عمال ومعدات الوحدة المحلية تهميدا لنقلها إلى المقلب العمومي حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، موضحا أن عمليات النقل يجب أن تتم اول باول لمنع تلوث البيئة في المنطقة وتفقد رئيس الحى المقلب والتقى بالعمال بة واستمع إلى مشاكلهم وطالب بحلها فورا

كما تفقد «بكر» المركز التكنولوجى وفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة والسجل المدنى والحملة الميكانيكية وتابع رئيس المدينة سير العمل كما التقى بنواب رئيس المركز والمدينة وسكرتير المركز ورؤساء الوحدات القروية ومديرى الإدارات.

ووجه بضرورة الإهتمام وتحسين كافة خدمات المواطنين وسرعة إنجاز مصالحهم وحل مشكلاتهم وتلبية إحتياجاتهم طبقا للقانون والامكانيات المتاحة وبذل كافة الجهود لراحتهم في شتى المجالات.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هدفنا من تفعيل تعليمات سياسة رئيس الجمهورية في تفعيل المركز التكنولوجى والتحول الرقمى التي تنادى به الحكومة من أجل الحفاظ على حقوق كل مواطن على طلباته وشكواه في أقصى سرعة دون مماطلة وبشكل منظم وتوفير الوقت والجهد وضمان وحصول كل مواطن على حقه بالقانون.