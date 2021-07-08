محافظ المنيا : جار تنفيذ 219 مشروعًا لمياه الشرب بتكلفة مليار و419 مليون جنيه

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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه جاري العمل في تنفيذ 219 مشروعا لمياه الشرب، وذلك من خلال إنشاء محطات للمياه، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات بأقطار مختلفة، بتكلفة تصل الى مليار و419 مليون جنية، وذلك في إطار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابع.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري، لدراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يرافقه الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وبحضور، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثل جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.
قال المحافظ، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة عالية، موجهاً بالمتابعة الجدية، لكافة المشروعات الجاري تنفيذها، وموكداً اننا جميعاً في مركب واحد وشركاء في المبادرة، وذلك لتحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، والوقوف على جميع المعوقات، والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.
واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع بشكل تفصيلي، نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وراجع المحافظ مدى توافق الأعمال مع الجدول الزمني، مشيراً الى انه تم توفير الأراضي لأكثر من ٩٠٪ من محطات الرفع، والمعالجة، وجاري توفير باقي الأراضي، مشدداً على الجهات المختلفة بان المشروعات لا تقبل أي تقصير أو تأخير من قبل أي جهة في تنفيذ الجدول التنفيذي للمشروعات، وشدد علي ان مشروعات المياه والصرف، توليها الدولة اهتماماً كبيراً بما تمثله من اولوية قصوى للمواطنين.