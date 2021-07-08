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محافظ المنيا : جار تنفيذ 219 مشروعًا لمياه الشرب بتكلفة مليار و419 مليون جنيه

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محافظ المنيا : جار تنفيذ 219 مشروعًا لمياه الشرب بتكلفة مليار و419 مليون جنيه محافظ المنيا : جار تنفيذ 219 مشروعًا لمياه الشرب بتكلفة مليار و419 مليون جنيه

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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه جاري العمل في تنفيذ 219 مشروعا لمياه الشرب، وذلك من خلال إنشاء محطات للمياه، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات بأقطار مختلفة، بتكلفة تصل الى مليار و419 مليون جنية، وذلك في إطار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابع.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري، لدراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يرافقه الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وبحضور، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثل جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.

قال المحافظ، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة عالية، موجهاً بالمتابعة الجدية، لكافة المشروعات الجاري تنفيذها، وموكداً اننا جميعاً في مركب واحد وشركاء في المبادرة، وذلك لتحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، والوقوف على جميع المعوقات، والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع بشكل تفصيلي، نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وراجع المحافظ مدى توافق الأعمال مع الجدول الزمني، مشيراً الى انه تم توفير الأراضي لأكثر من ٩٠٪؜ من محطات الرفع، والمعالجة، وجاري توفير باقي الأراضي، مشدداً على الجهات المختلفة بان المشروعات لا تقبل أي تقصير أو تأخير من قبل أي جهة في تنفيذ الجدول التنفيذي للمشروعات، وشدد علي ان مشروعات المياه والصرف، توليها الدولة اهتماماً كبيراً بما تمثله من اولوية قصوى للمواطنين.

المصرى اليوم

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