رئيس الأولمبية يكشف موقف انتخابات الاتحادات والأندية حتى الأن

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نفى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، ما تردد خلال الساعات الماضية من أنه صرح بتأجيل انتخابات الاتحادات والأندية الرياضة المقرر إقامتها في العام الجاري وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الرياضة المصري واللوائح المنظمة للعمل بالاندية والاتحادات الرياضية.
وقال المهندس هشام حطب ، انتخابات الاتحادات الرياضية والأندية في موعدها طبقا لما هو منصوص عليها وينظمها قانون الرياضة واللوائح الخاصة بالاتحادات والأندية. أضاف المهندس هشام حطب ، ما تردد خلال الساعات الماضية عبارة عن تصريحات سابقة من العام الماضي عندما تم تأجيل انتخابات الاندية والاتحادات بسبب تداعيات فيروس كورونا تم اعادة نشرها مرة أخرى ولم تصدر نهائيا خلال الفترة الحالية والهدف منها إثارة بلبله.
شدد المهندس هشام حطب ، اللجنة الأولمبية تحترم قانون الرياضة وتحترم اللوائح الخاصة بالاتحادات والأندية وتحترم قرارات الدولة المصرية والتي يعمل الجميع وفقا لها ووفقا لما هو في صالح الرياضة المصرية وحتى الأن انتخابات الاتحادات والأندية في موعدها كما هي.