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رئيس الأولمبية يكشف موقف انتخابات الاتحادات والأندية حتى الأن

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رئيس الأولمبية يكشف موقف انتخابات الاتحادات والأندية حتى الأن رئيس الأولمبية يكشف موقف انتخابات الاتحادات والأندية حتى الأن

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نفى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، ما تردد خلال الساعات الماضية من أنه صرح بتأجيل انتخابات الاتحادات والأندية الرياضة المقرر إقامتها في العام الجاري وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الرياضة المصري واللوائح المنظمة للعمل بالاندية والاتحادات الرياضية.

وقال المهندس هشام حطب ، انتخابات الاتحادات الرياضية والأندية في موعدها طبقا لما هو منصوص عليها وينظمها قانون الرياضة واللوائح الخاصة بالاتحادات والأندية. أضاف المهندس هشام حطب ، ما تردد خلال الساعات الماضية عبارة عن تصريحات سابقة من العام الماضي عندما تم تأجيل انتخابات الاندية والاتحادات بسبب تداعيات تم اعادة نشرها مرة أخرى ولم تصدر نهائيا خلال الفترة الحالية والهدف منها إثارة بلبله.

شدد المهندس هشام حطب ، اللجنة الأولمبية تحترم قانون الرياضة وتحترم اللوائح الخاصة بالاتحادات والأندية وتحترم قرارات الدولة المصرية والتي يعمل الجميع وفقا لها ووفقا لما هو في صالح الرياضة المصرية وحتى الأن انتخابات الاتحادات والأندية في موعدها كما هي.

المصرى اليوم

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