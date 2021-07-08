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صحة الشرقية تناقش الاستعدادات الوقائية لإنطلاق امتحانات الثانوية العامة

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صحة الشرقية تناقش الاستعدادات الوقائية لإنطلاق امتحانات الثانوية العامة صحة الشرقية تناقش الاستعدادات الوقائية لإنطلاق امتحانات الثانوية العامة

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عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماعا موسعا مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية، بحضور وكيل المديرية، ومدير عام الطب الوقائي، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.

تناول الإجتماع مناقشة مديري الإدارات الصحية لخطة العمل، وخطة تطعيم المواطنين بلقاح ، وعمل الفرق الطبية الثابتة بمراكز التطعيم، والفرق الطبية المتحركة لتطعيم أعضاء هيئة التدريس ومراقبي وملاحظي امتحانات الثانوية العامة بمدارس المحافظة، وفقاً للخطة الموضوعة، وتقديم الخدمة للمواطنين على الوجه الأمثل، والتأكد من تسجيل المواطنين على سيستم وزارة الصحة قبل التطعيم، والإلتزام التام بمواعيد الجرعة الثانية وخاصة من خلال الفرق المتحركة، والمتابعة المستمرة لحركة إستهلاك الطعوم.

كما ناقش وكيل الوزارة الإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وشدد على المتابعة المستمرة للفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي، والتنسيق الكامل بين الإدارة والمستشفي، والاتصال الدائم بالحالات من خلال هواتف المبادرة، بالإضافة إلى الزيارات المنزلية، وشدد على متابعة المخازن الخاصة بالإدارة والإجراءات المخزنية، والتأكيد على المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الطبية وخاصة المستشفيات على مدار الساعة، وكذلك متابعة خدمات طب الأسنان، موجهاً بتلافي السلبيات وسرعة حل المشكلات، ومراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من توافر المخزون الكافي من الأكسجين، مؤكداً على ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية والتطهير والتعقيم داخل لجان الثانوية العامة والتي سيتم خوضها بداية من السبت المقبل.

وأكد وكيل وزارة الصحة على الرقابة والمتابعة المكثفة للإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس، وغيرها من المنشآت الحيوية والمؤسسات المختلفة ودور العبادة، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وناقش إستعداد الإدارات الصحية لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال القادمة، آليات تنفيذ مبادرة تنمية الأسرة بالمستشفيات التكاملية سابقاً.

المصرى اليوم

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