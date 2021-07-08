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القبض على تشكيل عصابي بـ البحيرة سرق عربية فراخ تحت تهديد الأسلحة

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القبض على تشكيل عصابي بـ البحيرة سرق عربية فراخ تحت تهديد الأسلحة القبض على تشكيل عصابي بـ البحيرة سرق عربية فراخ تحت تهديد الأسلحة

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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 4 متهمين سرقوا سيارة محملة دواجن بمحافظة البحيرة تحت تهديد الأسلحة وبعدها قاموا ببيع الحمولة في منطقة حلوان حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.


تلقى مركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة بلاغا من سائق وتباع، مقيمان بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية بأنهما حال استقلالهما سيارة نقل قيادة الأول بدائرة المركز متوجهان لمحل إقامتهما عقب انتهائهما من شراء كمية من الدواجن من إحدى المزارع الكائنة بدائرة المركز، فوجئا بقيام سيارتين نقل باعتراض طريقهما وترجل منهما 4 أشخاص ملثمين، واقتيادهما لخارج السيارة تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزة اثنان من المتهمين وقيامهم بالاستيلاء على سيارتهما بحمولتها وبداخلها مبلغ مالي- هاتف محمول خاص بأحد المبلغين كرهاً عنهما ولاذوا بالهرب.


تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة كما أضافت التحريات بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في مجال السرقات بالإكراه،عقب تقنين الإجراءات برئاسة قطاع الأمن العام وتنسيقاً مع مديريتي أمن القاهرة – الجيزة أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي من متحصلات ارتكاب الواقعة- السيارة المستولى عليها- السيارتين المُستخدمتين في الواقعة إحداهما مُبلغ بسرقتها بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية واعترفوا بسرقتها بأسلوب المغافلة، والأخرى ملك أحد المتهمين الأسلحة المُستخدمة في الواقعة 2 بندقية آلية بندقية خرطوش عدد من الطلقات النارية، كما أضافوا بقيامهم ببيع حمولة السيارة لبعض التجار المترددين على بعض الأسواق بنطاق دائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وتقاسمهم ثمنها فيما بينهم وإنفاقهم تلك المبالغ على متطلباتهم الشخصية وتخلصهم من الهاتف المحمول الخاص بالمُبلغ الثاني بإلقائه بالطريق العام تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

المصرى اليوم

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