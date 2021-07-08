محافظ القليوبية يقوم بجولة مسائية بكفر شكر وحي شرق شبرا الخيمة

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قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء أمس الأربعاء بمتابعة أعمال النظافة بمدينة كفر شكر وحي شرق شبرا الخيمة، وذلك خلال أول يوم عمل لرئيس مدينة كفر شكر ورئيس حي شرق شبرا الخيمة.

وقال بيان صحفي الخميس، إن المحافظ وجه رؤساء المدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة كافة التراكمات بالمدن والقرى، وأيضا بشكل مستمر بالمتابعة والإشراف على رفع كفاءة منظومة العمل وإعداد تقارير يومية عن ذلك، مشيرا إلى أن خدمة المواطنين أولوية قصوى موجها بسرعة الرد على شكاوى المواطنين، والتواجد المستمر بالشارع للتعرف على مشاكلهم والتنسيق المستمر مع كافة القطاعات الخدمية لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر واللواء هشام رفعت رئيس حي شرق شبرا الخيمة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

الجدير بالذكر أنه تم صدور قرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بنقل اللواء هشام رفعت من رئيس مركز ومدينة كفر شكر للعمل رئيسا لحي شرق شبرا الخيمة، كما أصدر محافظ القليوبية قرارا بتكليف الدكتور بكر عبد المنعم بالعمل رئيسا لمركز ومدينة كفر شكر، حيث تستهدف الحركة الاستفادة من القيادات التنفيذية في كافة مواقع العمل، وذلك للنهوض بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.