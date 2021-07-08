مياه الإسكندرية تشارك في ندوة رابطه المؤتمر البيئي

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أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية رفع الوعى المائى ونشر ثقافة الترشيد، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعى فى نشر رسائل التوعية والتواصل مع المواطنين.

وقال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، أن إدارة التوعية بالتعاون مع مستشفى جراحات الاطفال نفذت حملة توعوية للعاملين بالمركز الرئيسي للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه ضمن خطة الشركة التوعوية، لافتا أن الحملة تضمنت نشر الوعي الصحي وجمع التبرعات لأطفال المستشفى.

وأضاف أن الفريق التوعوي بالشركة، قام بتوزيع كتيبات توعية على العاملين بالمركز الرئيسي لاستمرار فعاليات حملة ترشيد استهلاك المياه " كل نقطة بتفرق" للتعريف بالسلوكيات الصحيحة والاستخدام الأمثل للمياه وعدم اهدارها.

وفى السياق ذاته، أوضح أن الشركة شاركت في ندوة رابطة المؤتمر البيئي للمجموعه الاستشارية للتكنولجيا الحديثة والأمان البيئى، حيث تم استعراض دور الرابطة في نشر الوعي البيئي وسبل تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الندوة ضمت نخبة من رواد العمل الاجتماعي في المجتمع، منهم الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقرر المجلس القومي للمرأة واسهاماتها في رفع الوعي البيئي لسيدات المجتمع، والدكتورة وفاء منيسي، رئيس جمعية رواد البيئة والتي عرضت مشاريع الجمعية واسهاماتها في مجال البيئة، والدكتورة مايسة صلاح الدين، مدير عام البحوث و التطوير بشركة مياه الشرب بالإسكندرية لعرض مشروعها عن المياه الممغنطة و دوره في الحفاظ على البيئة.

وذكر رئيس شركة مياه الإسكندرية أن إدارة التوعية قدمت عرضا عن دور التوعية فى إرساء قواعد التنمية المستدامة من خلال الترشيد و التوعية والتي تلعب دورا أساسيا ومحوريا في رؤية الدولة 2030 للتنمية المستدامة.