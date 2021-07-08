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أعلن اتحاد المحامين العرب، عن إدانته لإعلان اثيوبيا الملئ الثاني لـسد النهضة، وأكد الاتحاد أن مياه النيل خط أحمر وأمن قومي عربي، وأثيوبيا لا تملك حجة قانونية للبدء في إجراءات المليء الثاني لسد النهضة.

وأدانت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، في بيان صحفي لها، بأشد العبارات، إعلان إثيوبيا المليء الثاني لسد النهضة، مؤكدة أن هذا الإعلان وعدم اكتراثه بالأضرار الواقعة على مصر، والسودان، وشعبيهما، بالغطرسة الإثيوبية غير محمودة العواقب، ليس على المنطقة فقط ولكن على الأمن والسلم الدوليين.

وأكد المكاوي بن عيسى، الأمين العام للاتحاد، أن مياه النيل خط أحمر، وأمن قومي عربي، مشيرا إلى أن اتخاذ أديس أبابا لقرارات أحادية الجانب بملء سد النهضة وضربها بالقوانين الدولية المنظمة لمياه الأنهار الدولية، واتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث، عرض الحائط لبناء نهضتها على حساب مصير شعب مصر والسودان، هو بمثابة تحد صارخ للمجتمع الدولي.

وأوضح بن عيسى، أن ما أكد عليه المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بدمشق في يونيو الماضي، بأن مياه نهر النيل شريان الحياة للملايين من الشعب المصري والسوداني، وأن المساس بها يمثل جريمة يتعين التصدي لها بكافة الوسائل، هو موقف ثابت للاتحاد.

وأضاف البيان: «إن اثيوبيا لا تملك الحجة القانونية الدولية، التي تجعلها تقدم على الملء الثاني لسد النهضة ، موضحًا أن للسودان ومصر حقوق تاريخية وقانونية في مياه النيل امتدت لآلاف السنين وليست وليدة يوم وليلة».

واختتم الأمين العام لاتحاد المحامين العرب بيانه بتجديد الاتحاد تأكيده الوقوف بقوة مع مصر والسودان في قضيتهما العادلة، وحق الشعبين في مياه النيل الخالد، وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للبلدين ضد الإجراءات الاثيوبية الأحادي في خصوص سد النهضة.

وكانت وزارة الري الاثيوبية خاطبت الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، لإخطاره ببدء المليء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، وهو ما رد عليه وزير الري المصري بالرفض، مؤكدا أنه قرار أحادي يمثل تهديد للأمن والسلم الدوليين.