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توزيع ٤٢ كارت فيزا جديد على المستحقين ضمن برنامج تكافل وكرامة بالشرقية

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توزيع ٤٢ كارت فيزا جديد على المستحقين ضمن برنامج تكافل وكرامة بالشرقية توزيع ٤٢ كارت فيزا جديد على المستحقين ضمن برنامج تكافل وكرامة بالشرقية

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أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من توزيع عدد 42 كارت فيزا كرامة على المستحقين والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشاً ثابتاً.

وأضاف المحافظ أن عملية التوزيع تمت من خلال 19 إدارة اجتماعية بنطاق المحافظة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أعمال تسليم الفيزا للمستحقين، وذلك لمواجهة المستجد والحد من انتشاره.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لإجراء أعمال التطهير والتعقيم للإدارات الاجتماعية التي شهدت توزيع كروت فيزا تكافل وكرامة على مستحقيها.

من جانبه، أوضح عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم الانتهاء من توزيع عدد 40 كارت فيزا كرامة، وعدد 2 كارت فيزا كرامة قائم بالصرف، وكذلك الأرقام السرية الخاصة بها وتسليمها إلى المستحقين، من خلال عدد 19 إدارة اجتماعية بنطاق المحافظة، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 158370 مستفيدًا، مقسمين إلى 81645 مستفيد «تكافل»، و76725 مستفيد «كرامة».

المصرى اليوم

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