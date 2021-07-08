تقدم في تصنيف مجلات جامعة بنها طبقا لتقييم المجلس الأعلى للجامعات يوليو ٢٠٢١

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها تقدم ملحوظ في تصنيف المجلات العلمية التي تصدرها الجامعة طبقا للتقييم الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات لشهر يوليو ٢٠٢١ .

واشار «الجيزاوى»، في بيان صحفي الخميس، إلى حصول مجلة جامعة بنها للعلوم البيطرية على الدرجات النهائية، كما حصلت معظم المجلات على درجات عالية اقتربت من الدرجات النهائية وهى مجلة كلية الآداب، والمجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة، ومجلة كلية التربية، ومجلة بنها للعلوم الطبية، ومجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر، والمجلة العلمية للدراسات والبحوث التربوية والنوعية، ومجلة الدراسات والبحوث المحاسبية، ومجلة جامعة بنها لعلوم التمريض، ومجلة البحوث الهندسية بهندسة شبرا، ومجلة جامعة بنها للعلوم التطبيقية، ومجلة الفكر القانونى والاقتصادى، واخيرا مجلة علوم وبحوث التربية البدنية والرياضية.

ووجه الشكر لمجالس إدارات وهيئات التحرير المسئولة عن هذه المجلات لما بذلوه من جهد في تحسين تصنيف المجلات العلمية عن العام الماضي.

يذكر أن من بعض معايير تقييم المجلات العلمية هي: انتظام المجلة في الصدور، ووجود المجلة على منصة بنك المعرفة المصرى، والتنوع في هيئة تحرير المجلة حيث تتضمن محررين من خارج الجامعة.