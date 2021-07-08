وظائف خالية بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد (التخصص والشروط)

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أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد (أول مدرسة حكومية دولية) عن حاجتها إلي وظيفة مدير عام المدرسة.

وقالت إن الوظيفة وفقا للشروط الآتية:

-أن يكون المتقدم من المعينين بوزارة التربية والتعليم .

- إجادة اللغة الانجليزية والعربية بطلاقة.

- خدمة في مجال التربية والتعليم لاكثر من 10 سنوات

- معرفة جيدة علي الأقل لأحد برامج البكالوريا الدولية بالإضافة إلي ورش عمل.

- الحصول علي درجة الماجستير في التعليم.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات بمنصب مدير بقسم او كمدير مدرسة.

- التميز بالخبرة وبالعقلية الدولية

- لديه سجل انجازات وتوصيات ممتازة ( علي الاقل مرجع واحد من مدير المدرسة وخطابين توصية )

- التميز بشخصية رائعة تتصف بسمات متعلم البكالوريا الدولية مثل ( مفكر ، متسائل ، مطلع ،ذو مبادئ ، متصل )

- يمتلك بشهادة الغير مهارات تواصل ومهارات قيادية متميزة

- لديه رسالة ورؤية واضحة لتطوير التعليم

- تعتبر المعرفة والتدريب علي مواصفات الجودة الدولية للادارة من المعايير الهامة .

- يتم تقديم الأوراق التالية بمقر المدرسة في موعد اقصاه 18/7/2021 بالشيخ زايد الحي 13 المجاورة 2 اسكان الشباب.

أما الأوراق المطلوبة فهي: