وظائف خالية بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد (التخصص والشروط)

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أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد (أول مدرسة حكومية دولية) عن حاجتها إلي وظيفة مدير عام المدرسة.
وقالت إن الوظيفة وفقا للشروط الآتية:
-أن يكون المتقدم من المعينين بوزارة التربية والتعليم .
- إجادة اللغة الانجليزية والعربية بطلاقة.
- خدمة في مجال التربية والتعليم لاكثر من 10 سنوات
- معرفة جيدة علي الأقل لأحد برامج البكالوريا الدولية بالإضافة إلي ورش عمل.
- الحصول علي درجة الماجستير في التعليم.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات بمنصب مدير بقسم او كمدير مدرسة.
- التميز بالخبرة وبالعقلية الدولية
- لديه سجل انجازات وتوصيات ممتازة ( علي الاقل مرجع واحد من مدير المدرسة وخطابين توصية )
- التميز بشخصية رائعة تتصف بسمات متعلم البكالوريا الدولية مثل ( مفكر ، متسائل ، مطلع ،ذو مبادئ ، متصل )
- يمتلك بشهادة الغير مهارات تواصل ومهارات قيادية متميزة
- لديه رسالة ورؤية واضحة لتطوير التعليم
- تعتبر المعرفة والتدريب علي مواصفات الجودة الدولية للادارة من المعايير الهامة .
- يتم تقديم الأوراق التالية بمقر المدرسة في موعد اقصاه 18/7/2021 بالشيخ زايد الحي 13 المجاورة 2 اسكان الشباب.
أما الأوراق المطلوبة فهي:
- صحيفة احوال حديثة معتمدة من الادارة التعليمية
- سيرة ذاتية باللغة العربية
- صورة من الشهادات والخبرات السابقة للمتقدم
- خطابين توصية وتزكية
- خطاب بخط اليد باللغة الانجليزية يوضح الدوافع للتقديم للوظيفة
- يتم تقديم الاوراق في ظرف مغلق من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 1 ظهرا