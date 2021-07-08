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تجهيز 86 لجنة لاستقبال 34524 طالبا وطالبة بامتحانات الثانوية العامة بالمنيا

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تجهيز 86 لجنة لاستقبال 34524 طالبا وطالبة بامتحانات الثانوية العامة بالمنيا تجهيز 86 لجنة لاستقبال 34524 طالبا وطالبة بامتحانات الثانوية العامة بالمنيا

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إنهاء استعداداتها لإجراء امتحانات الثانوية العامة، السبت، بتخصيص 86 لجنة عامة، لاستقبال 34524 طالب وطالبة، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا – شملت الإجراءات أعمال التعقيم والتطهير، والتأكد من سلامة بوابات التعقيم، وتركيب بوابات للجان الجديدة

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، انه تم الانتهاء من الاستعدادات داخل 86 لجنة عامة، لاستقبال 34524 طالب وطالبة، بينهم 20779 علمي، و13745 أدبي، داخل 9 مراكز من العدوه شمالا حتى دير مواس جنوبا.

وأضاف «الرشيدي» ان عدد اللجان ينقسم إلى جزئيين، الأول 62 لجنة للطلاب النظامي «التابلت»، والثاني «24 لجنة لطلاب المنازل والراسبين» ورقي «، حيث يبلغ عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان الالكتروني 25520 طالب وطالبة، بينهم 15612 علمي، و9908 أدبي، ويبلغ عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان ورقي، 5167 علمي، و3837 أدبي.

فيما قرر اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، فرض حزام امني على محيط اللجان، وأمام البوابات لتامين دخول وخروج الطلاب، وتوفير الهدوء لهم .

وشدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، ووجه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات، معربا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز.

المصرى اليوم

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