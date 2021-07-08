رسميًا.. باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع راموس لمدة عامين

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس 7-8-2021 إتمام إجراءات التعاقد مع النجم الإسباني سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد السابق في عقد يمتد حتى نهاية يونيو 2023.

وخضع سيرجيو راموس لكشف طبي أمس الأربعاء، قبل الإعلان الرسمي عن صفقة التعاقد معه.

وأصدر نادي باريس سان جيرمان بيانا جاء فيه: «رسمياً سيرخيو راموس سيرتدي رقمه التقليدي (4) مع الفريق».

كان النجم سيرجيو راموس أعلن نهاية الشهر الماضي رحيله عن ريـال مدريد بعد نهاية عقده مع النادي الأكبر في أوروبا لعدم التوصل إلى اتفاق جيد لتجديد التعاقد.