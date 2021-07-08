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القبض على 20 شخصا في الاحتفال بفوز إنجلترا على الدنمارك

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القبض على 20 شخصا في الاحتفال بفوز إنجلترا على الدنمارك القبض على 20 شخصا في الاحتفال بفوز إنجلترا على الدنمارك

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قالت شرطة لندن إنها ألقت القبض على 20 شخصا خلال الاحتفالات بفوز إنجلترا 2-1 على الدنمارك في قبل نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

واحتشدت الجماهير في وسط لندن وأغلقت الشوارع مما أدى إلى تدخل شرطة مكافحة الشغب.

وقالت الشرطة عبر تويتر «ألقى الضباط القبض على 20 شخصا لعدد من الانتهاكات بما في ذلك الاعتداء والشغب والاعتداء على الشرطة».

وبلغ الإنجليزي المباراة النهائية ليورو 2020، بفوزه على مضيفه الدنماركي (2-1)، مساء الأربعاء على ملعب ويمبلي، بعد التمديد لشوطين إضافيين، في الدور نصف النهائي.

وسجل هدفي المنتخب الإنجليزي كل من الدنماركي سايمون كاير (39 بالخطأ في مرماه) وهاري كين (104)، فيما أحرز ميكيل دامسجارد هدف الدنمارك الوحيد في الدقيقة (30).

وتلعب إنجلترا ضد إيطاليا في نهائي البطولة بستاد ويمبلي يوم الأحد المقبل.

وهذه هي أول مباراة نهائية تبلغها إنجلترا منذ فوزها بكأس العالم 1966.

المصرى اليوم

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