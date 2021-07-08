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البرازيل تكثف من تحضيراتها استعدادًا لمواجهة الأرجنتين فى نهائى كوبا أمريكا

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البرازيل تكثف من تحضيراتها استعدادًا لمواجهة الأرجنتين فى نهائى كوبا أمريكا البرازيل تكثف من تحضيراتها استعدادًا لمواجهة الأرجنتين فى نهائى كوبا أمريكا

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واصل منتخب البرازيل تدريباته استعدادا لمواجهة الأرجنتين السبت المقبل في نهائي بطولة كوبا أمريكا على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.

وتدرب نيمار وبقية اللاعبين الذين لعبوا بشكل أساسي أمام بيرو في نصف النهائي بشكل منفصل في جلسة استشفاء على المستوى البدني والذهني، وفقا للاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وتدرب البدلاء روبرتو فيرمينو وفينيسيوس جونيور بوتيرة طبيعية في مركز جرانجا كوماري الرياضي التابع للاتحاد في المنطقة الجبلية بريو دي جانيرو.

ووصل منتخب السيليساو، الذي سيدافع عن اللقب القاري الذي أحرزه في 2019، إلى النهائي دون هزائم بعد تسجيل 5 انتصارات وتعادل.

ولم تعرف الأرجنتين، بقيادة المتميز ليونيل ميسي، هداف البطولة برصيد 4 أهداف، أيضا طعم الهزيمة مطلقا في هذه النسخة من كوبا أمريكا، رغم أنها عانت أكثر مما كان متوقعا في نصف النهائي أمام الكولومبي، الذي تغلبت عليه فقط في ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1.

المصرى اليوم

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