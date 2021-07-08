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«باخ» يصل طوكيو لحسم مصير الحضور الجماهيري بالأولمبياد

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«باخ» يصل طوكيو لحسم مصير الحضور الجماهيري بالأولمبياد «باخ» يصل طوكيو لحسم مصير الحضور الجماهيري بالأولمبياد

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وصل الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى اليابان اليوم الخميس مع الاستعداد لاتخاذ قرارين على قدر كبير من الأهمية في وقت لاحق اليوم فيما يتعلق بجائحة كورونا.

ومن المتوقع أن تعلن اليابانية حالة الطوارئ مرة أخرى في طوكيو في أعقاب تزايد عدد الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي سيلقي بظلاله على الأولمبياد التي تقام خلال الفترة من 23 يوليو حتى الثامن من أغسطس.

ومن المقرر أن تتخذ الأطراف المعنية قرارا بشأن الحضور الجماهيري، وسط أنباء عن إقامة حفل الافتتاح والعديد من الفعاليات خلف الأبواب المغلقة.

وخططت اليابان في البداية للسماح بحضور الجماهير بنسبة 50% من سعة الملاعب لكن دون أن يتجاوز الحضور عشرة آلاف شخص.

وتعهدت حكومة سوجا واللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المحلية المنظمة بتوفير دورة ألعاب آمنة لكن أغلب الشعب الياباني يعارض إقامة الأولمبياد في الظروف الراهنة.

المصرى اليوم

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