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الداخلية تواصل تصديها للخارجين عن القانون فى كافة المجالات

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الداخلية تواصل تصديها للخارجين عن القانون فى كافة المجالات الداخلية تواصل تصديها للخارجين عن القانون فى كافة المجالات

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ضبطت الأجهزة المعنية فى مجال حماية الثروة الزراعية عدد 2 مصنع ومخزن بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 16 طن أسمدة زراعية بدون ترخيص وبدون بيانات بالمخالفة لقانون حماية الإنتاج الزراعى بنطاق مديرية أمن المنوفية.

وفى مجال حماية البيئة، تم ضبط 5 منشآت صناعية بدون ترخيص لعدم وجود رخصة مزاولة نشاط- شهادات صحية- سجل بيئي- ارتفاع نسبة الصوت عن المسموح بها داخل بيئة العمل- التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة بالمخالفة لقانون حماية البيئة.. بنطاق مديرية أمن المنوفية.

وفى مجال حماية الثروة السمكية، تم ضبط 8 قضايا متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية.

المصرى اليوم

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