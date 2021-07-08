أخبار عاجلة

"متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر -
"الحقباني" لـ"سبق": تكليف قطاع حجاج الداخل بموسمي الحج الاستثنائيين وسام فخر وشرف كبير -
تجاوز ماجد عبدالله وفؤاد وسالم.. "النجعي" هداف الأخضر في الأولمبياد -
ضربة موجعة.. الجيش اليمني يقتل 22 حوثياً ويأسر آخرين في كمين غرب مأرب -
وكيل وزارة الصحة بالسويس يتفقد قسم طوارئ الباطنة.. وتواجد أرصدة كافية من الأدوية -
تكثيف الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة في كفرالشيخ -
تعرف على الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام والفني بجميع مراكز مطروح -
شكاوى من طول امتحان التاريخ.. وضبط حالة غش بلجان الثانوية العامة بالأقصر -
تعرف على أسعار الذهب في لبنان -
ضبط ٨٠ كيلو لحوم دواجن مجهولة المصدر في مطعم بدسوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تصل إلى 36 درجة.. ارتفاع درجات الحرارة بشمالي سيناء

Print
تصل إلى 36 درجة.. ارتفاع درجات الحرارة بشمالي سيناء تصل إلى 36 درجة.. ارتفاع درجات الحرارة بشمالي سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، طقس مرتفع الحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 19 و36 درجة، حيث سجلت العريش درجة حرارة ما بين 24 و33 درجة، ورفح ما بين 23 و32 درجة ومدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 19 و36 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوي بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وكيل وزارة الصحة بالسويس يتفقد قسم طوارئ الباطنة.. وتواجد أرصدة كافية من الأدوية

وكيل وزارة الصحة بالسويس يتفقد قسم طوارئ الباطنة.. وتواجد أرصدة كافية من الأدوية

تكثيف الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة في كفرالشيخ

تكثيف الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة في كفرالشيخ

تعرف على الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام والفني بجميع مراكز مطروح

تعرف على الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام والفني بجميع مراكز مطروح

شكاوى من طول امتحان التاريخ.. وضبط حالة غش بلجان الثانوية العامة بالأقصر

شكاوى من طول امتحان التاريخ.. وضبط حالة غش بلجان الثانوية العامة بالأقصر