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المقاصة: مروان حمدي مظلوم في

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المقاصة: مروان حمدي مظلوم في الزمالك المقاصة: مروان حمدي مظلوم في

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أكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي للمقاصة أن مروان حمدي مهاجم الفريق السابق ومهاجم الحالي يتعرض للظلم من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للفريق الأبيض ومن قبله البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق.

وأضاف سليم في تصريحات تليفزيونية: الزمالك حصل على خدمات مروان حمدي وهو في أفضل حال، وكان نجم مصر للمقاصة الأول وهداف الفريق، لكن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض لا يعتمد عليه بصفة أساسية، ولم يستفد من قدراته حتى الآن، فكيف أدفع بلاعب هداف في آخر دقيقة من زمن كل مباراة وانتظر منه مردود جيد؟ ولذلك أرى أن كارتيرون هو سبب تراجع مستوى اللاعب.

واختتم سليم: مصر للمقاصة دائماً مصنع للنجوم والمواهب في الملاعب المصرية منذ صعود الفريق إلى الدوري المصري الممتاز موسم 2010 / 2011، وقدمنا أكثر من لاعب أصبحوا نجوماً وانتقلوا لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مثل أيمن حفني وميدو جابر وأحمد الشيخ، بالإضافة إلى حسين الشحات الذي يُعد أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.

المصرى اليوم

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