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أول مصرية.. طالبة بالجامعة اليابانية تشارك في «أولمبياد طوكيو للشراع 2021» (صور)

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أعلن الدكتور حاتم محمود، المشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب، الخميس، تأهل الطالبة خلود منسى بالفرقة الرابعة بكلية هندسة التصميم الإبداعي بالجامعة، للمشاركة في الألعاب الاوليمبية في الشراع في طوكيو باليابان.

وقالت الطالبة خلود منسى، أنها فخورة بأن تكون أول مصرية تتأهل للأولمبياد وهذا إنجاز كبير نجحت في تحقيقه وأنها ستبذل قصارى جهدها لرفع اسم عاليا في الأولمبياد.

وتابعت:«حصلت على الميدالية الفضية في بطولة إفريقيا للشراع 2019 في الجزائر وتتأهل للأولمبياد، كما شاركت في منافسات مختلفة وفزت بالمركز الأول للسيدات، موضحة أن آخر بطولة شاركت بها كانت في الجونة خلال مهرجان الجونة للرياضات المائية وحصلت على المركز الثاني مشيرة إلى أنها كانت منافسة جيدة مع بعض الرياح القوية والاستعداد الجيد بالتأكيد للأولمبياد.

وأشادت بدعم الجامعة بعد التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021 حيث، ساعدتها على التحضير للأولمبياد والمشاركة في المعسكرات والمسابقات المختلفة حول العالم.

وقالت ان فعاليات الشراع تبدأ في الألعاب الأولمبية من 23 يوليو حتى 3 أغسطس بطوكيو،وانها تسافر في 18 يوليو الجارى، حيث تتنافس مع أفضل اللاعبين حول العالم.

تأهل طالبة بالجامعة اليابانية كأول مصرية للمشاركة بـ"أولمبياد طوكيو للشراع باليابان 2021" (صور)
تأهل طالبة بالجامعة اليابانية كأول مصرية للمشاركة بـ"أولمبياد طوكيو للشراع باليابان 2021" (صور)
تأهل طالبة بالجامعة اليابانية كأول مصرية للمشاركة بـ"أولمبياد طوكيو للشراع باليابان 2021" (صور)

المصرى اليوم

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