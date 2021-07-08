قبل عيد الأضحى .. نفوق حوالي 145 رأس ماشية في حريق مزرعة أغنام بالمنيا

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نشب حريق هائل داخل مزرعة أغنام بقرية السرارية، التابعة لمركز سمالوط شمال المنيا، مما أسفر عن نفوق حوالي 145 رأس ماشية، من أغنام وخراف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا يفيد بنشوب حريق بمزرعة ملك مهندس يدعي «ي .ح»، مما أسفر عن نفوق 145 رأس أغنام وتقدر بحوالي ٨٥٠ ألف جنيه وجاري التخلص منها.

تم التحفظ على مكان الحريق لحين إجراء التحريات اللازمة لمعرفة أسباب نشوبه، وتحرير المحضر اللازم عن الواقعة، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات .

يذكر أن شرارة لحام تسببت في اشتعال النيران في شدة خشبية ومشمع من البلاستيك مقام لتشطيب واجهة مبنى نقابة المعلمين وسط مدينة المنيا، حيث أدى الشرر المتطاير من ماكينة لحام كهربائية، إلى اشتعال النيران في المشمع البلاستيك، ومن ثم امتدت للشدة الخشبية، التي يقف عليها العمال لدهان المبنى من الخارج، بارتفاع 8 أدوار.