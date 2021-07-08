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كمونة: عبدالجليل خانه التعبير في تصريحاته عن الأهلي.. والتفويت ليس في الحسبان

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كمونة: عبدالجليل خانه التعبير في تصريحاته عن الأهلي.. والتفويت ليس في الحسبان كمونة: عبدالجليل خانه التعبير في تصريحاته عن الأهلي.. والتفويت ليس في الحسبان

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أكد سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق أن تصريحات محمد عبدالجليل المدير الفني لنادي للمقاصة فُهِمت بشكل خاطئ، مشيراً إلى أن المدرب قد خانه التعبير في تصريحاته.

وأضاف كمونة في تصريحات تليفزيونية: «محمد عبدالجليل لم يقصد التهاون أمام الأهلي خلال مباراة المارد الأحمر أمام مصر للمقاصة، بل كان يتحدث بحُسن نية على اعتبار أن الفريق الأحمر مقبل على مهمة وطنية أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في 17 يوليو الجاري، ولذلك يجب المحافظة على سلامة لاعبيه من الخشونة والالتحامات المتعمدة حتى يكون مكتمل الصفوف خلال النهائي القاري».

واختتم كمونة: «لا مجال لتفويت المباريات من أي مدير فني، أرفض هذه المقولة تماماً، فلا يوجد مدرب سيتعمد هزيمة فريقه مهما يكن انتماءه، هذه العبارات ابتكرتها السوشيال ميديا ولا أساس لها من الصحة».

المصرى اليوم

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