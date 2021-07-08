«إمام المصريين».. كتاب جديد لمريم توفيق عن شيخ الأزهر الشريف

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«ويبقى الإمام الطيب، خير جليس في الشهر الكريم، يسر الخاطر والعيون، كالغيث يشدونا بفضائل بطيب أريجها، لنكمل ما تبقى من العمر بتوبة نادم، الإمام له في الخير ولم الشمل وحب الوطن باع طويل.. ينشر التراحم والوئام في الخافقين لايبتغى ثناء، بل يبتغى أن نكون أهل صدق ومودة وخلق رفيع، أهل قيم وتسامح ومحبة، على الصراط المستقيم نسير».

هكذا بدأت الكاتبة مريم توفيق، كتابها «إمام المصريين» أحدث إصدارتها الصادرة عن دار جزيرة الورد للنشر، متحدثة فيه عن الإمام فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، واصفة إياه بإمام المصريين، المسلمين والأقباط معا، دون تمييز. فومما قد يثير الإنتباه أو التساؤل، لماذا تكتب قبطية عن شيخ الأزهر، فلابد أن هناك هدف تسعى إليه، لكن من يقرأ لها، يدرك جيدا، أنها انتهجت السلام طريقا، ووجدت في كتاب الله وتعاليمه سواء في القرآن أو الإنجيل أو حتى التوراة طريق الخلاص من كل ما نعانيه من مشاكل وأزمات. وأن ننصهر في بوتقة واحدة، تحت مظلة الدين لله والوطن للجميع. تقول الكاتبة «جل ما يهمنى سلام بلادى، وإرث طيب لأولادى وأحفادى، بكل إخلاص أسطر تجربتى، فالفضل يعود إلى أسرتى ومدرستى اللتين علمتانى أن: الدين لله والوطن للجميع، وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك»، والله محبة، والمحبة لا تسقط أبدا، والمسامح كريم، والكلمة الطيبة صدقة، وغيرها من المعانى السامية التي لو ابتعناها لتخلصنا من كل مشاكلنا، وأصبحت مصر من أعظم الأمم كعادتها.

وتستطرد«مريم»: «الإمام الطيب، هو أغصان السلام، يقدره العرب والعالم المتحضر. فهو يتهادى في الأفئدة، يزرع الأرض بسنبلات الخصوبة، يتوق دوما إلى وجه الله بوجدان نقى وقلب لايعرف له البغضاء طريقا. ومعه نستعيد زمام الأمان. مع ربان زورق المحبة، ننشد نشر العدل، مع لين القلوب، صاحب المقام الرفيع والتقدير إمام الأزهر الطيب الإنسان. فهو إمام المسلمين الطيب الإنسان. وهو أيضا إمام المصريين جميعا بالخلق الرفيع والتواضع والنبل والتسامح والدعوة للمحبة والوئام والسامى من القيم، وكيف أثرت نشأته في بيت كريم بمدينة»القرنة«بالأقصر على سلوكياته منذ نعومة أظفاره، فصار محبا للخير وعونا لكل محتاج دون تفريق، تربى على الخلق الرفيع والإسلام الوسطى السمح الجميل، فامتلأ فؤاده بالعطف والود، وصار إمام المسلمين .ولا أحد ينكر الدور الحكيم لفضيلته في وأد كل الفتن الطائفية التي لم تنل من وحدة المصريين من أجل الحفاظ على تماسك النسيج الوطنى، دوره العظيم في تسليط الضوء على القضية الفلسطينية وضرورة عودة الحقوق التي سلبها الإحتلال عنوة من أصحاب الأرض الأصليين، القدس عربية شعار يرفعه دوما الأزهر الشريف«.

وأضافت: «أول من هرع لغوث المنكوبين بإرسال القوافل الغذائية والطبية للقدس الشريف، وتظل وثيقة الأخوة الإنسانية صفحة من ضياء سطرها التاريخ من أجل سلام وأمان الإنسان في كل زمان ومكان، تلك الوثيقة التي وقعها فضيلة الإمام»الطيب«مع قداسة البابا»فرنسيس«بابا الفاتيكان بمدينة أبوظبى عام 2019 تحمل بين طياتها المحبة والإخاء ليس فقط بين المسلمين والمسيحيين، بل بين كل الناس على هذه الأرض، وثيقة لو طبقنا بنودها لاختفت من العالم الحروب والتدمير والتهجير القسرى والتنكيل بالبشر .قدم للعمل فضيلة الدكتور»محمود الهوارى«مدير عام شؤون هيئة كبار العلمار بالأزهر الشريف فقال: في الحقيقة َّ إن الكلام عن َّ السـلام النَّفسـي أكبـر مـن أن يختصـر في مقدمة لهذا الكتاب، ولكن الكاتبة والمكتوب عنه بعثـا في نفسـي هـذا السلام، ففي صفحات هذا الكتـاب تـرى مـن الكاتبـة»مريم توفيق«حبا غامرا ومشاعر فياضة، وسعيا حثيثا لتحقيق السلام مع العالم، وهى ذات الرسالة التي يسعى إليها فضيلة أ. د»أحمد الطيب«إمام المصريين بما يصدره الأزهر الشريف من مطبوعات، وما يعقده من ندوات ومؤتمرات، وما يقيمه من برامج وتدريبات، ولا أجد إلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذه الكلمات، ويجعلها في ميزان الحسنات، وينفع بها كاتبها وقارئها، وأن يرزقنا جميعا نحن أبناء مصر السلام النفسى، ويجنب وطننا وكل الأوطان الخوف والفزع والألم والوجع، وأن يرزق بلادنا الأمن والأمان والإيمان».

قدم للكتاب الدكتور محمود الهوارى، مدير عام هيئة شؤون كبار العلماء بالأزهر الشريف، قائلا: «الحقيقة إنَّ الكلام عن السَّلام النَّفسيِّ أكبر من أن يختصر في مقدِّمة لهذا الكتاب، ولكنَّ الكاتبة والمكتوب عنه بعثا في نفسي هذا السَّلام؛ ففي صفحات هذا الكتاب ترى من الكاتبةِ الأديبة «مريم توفيق» حبًّا غامرًا، ومشاعر فياضة، وسعيًا حثيثًا لتحقيق السَّلام مع العالم، وهي ذات الرِّسالة الَّتي يسعى لها فضيلة الإمام أ.د/ أحمد الطِّيِّب، إمام المصريِّين بما يصدره الأزهر الشَّريف من مطبوعاتٍ، وما يعقده من ندوات ومؤتمرات، وما يقيمه من برامج وتدريبات. ولا أجد إلَّا أن أدعو الله –سبحانه وتعالى- أن يتقبَّل هذه الكلمات، ويجعلها في ميزان الحسنات، وينفع بها كاتبها وقارئها، وأن يرزقنا جميعا –نحن أبناء مصر- السَّلام النَّفسي، ويجنِّب وطننا -وكلَّ الأوطان- الخوف والفزع، والألم والوجع، وأن يرزق بلادنا الأمن والأمان والإيمان».