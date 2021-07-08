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"متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر
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الأحد 25 يوليو 2021 05:03 مساءً
"الحقباني" لـ"سبق": تكليف قطاع حجاج الداخل بموسمي الحج الاستثنائيين وسام فخر وشرف كبير
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الأحد 25 يوليو 2021 05:03 مساءً
تجاوز ماجد عبدالله وفؤاد وسالم.. "النجعي" هداف الأخضر في الأولمبياد
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الأحد 25 يوليو 2021 05:03 مساءً
ضربة موجعة.. الجيش اليمني يقتل 22 حوثياً ويأسر آخرين في كمين غرب مأرب
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الأحد 25 يوليو 2021 05:03 مساءً
وكيل وزارة الصحة بالسويس يتفقد قسم طوارئ الباطنة.. وتواجد أرصدة كافية من الأدوية
-
الأحد 25 يوليو 2021 04:56 مساءً
تكثيف الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة في كفرالشيخ
-
الأحد 25 يوليو 2021 04:56 مساءً
تعرف على الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام والفني بجميع مراكز مطروح
-
الأحد 25 يوليو 2021 04:55 مساءً
شكاوى من طول امتحان التاريخ.. وضبط حالة غش بلجان الثانوية العامة بالأقصر
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الأحد 25 يوليو 2021 04:55 مساءً
تعرف على أسعار الذهب في لبنان
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الأحد 25 يوليو 2021 04:55 مساءً
ضبط ٨٠ كيلو لحوم دواجن مجهولة المصدر في مطعم بدسوق
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الأحد 25 يوليو 2021 04:55 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
إنجلترا تكسر جدار شمايكل وتضرب موعدا مع إيطاليا في نهائي يورو 2020
فيديو
cnn arabic
الخميس 08 يوليو 2021 11:22 صباحاً
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