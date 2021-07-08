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الرياض تشهد تنفيذ حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي قتل آخر

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الرياض تشهد تنفيذ حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي قتل آخر الرياض تشهد تنفيذ حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي قتل آخر
"الداخلية" نفّذت الحكم عقب صدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً

الرياض تشهد تنفيذ حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي قتل آخر

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة الرياض -سعودي الجنسية- كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة الرياض، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم عبدالله بن محمد بن مبارك دعله -سعودي الجنسية- على قتل عبدالله بن مبارك بن عبدالله الدوسري -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالله بن محمد بن مبارك دعله -سعودي الجنسية- اليوم الخميس بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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