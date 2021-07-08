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سَحَبها نائمة وفَعَل فعلته ثم فر بلا أثر.. دب يقتل أمريكية وأعجوبة تنقذ زوجين

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سَحَبها نائمة وفَعَل فعلته ثم فر بلا أثر.. دب يقتل أمريكية وأعجوبة تنقذ زوجين سَحَبها نائمة وفَعَل فعلته ثم فر بلا أثر.. دب يقتل أمريكية وأعجوبة تنقذ زوجين
يومان من البحث عنه بمروحية ولم يُعثر عليه ولم تفلح "الأشعة تحت الحمراء"

سَحَبها نائمة وفَعَل فعلته ثم فر بلا أثر.. دب يقتل أمريكية وأعجوبة تنقذ زوجين

كشفت السلطات في ولاية مونتانا غربي الولايات المتحدة، تفاصيل هجوم قاتل من دب أشهب، لامرأة بعد أن سحبها من خيمتها وقتلها.

وذكرت إدارة الأسماك والحياة البرية والمتنزهات بولاية مونتانا، في بيان لها، أن التفاصيل المحيطة بالهجوم تشير إلى أن الدب دخل بلدة أوفاندو، الثلاثاء، ووصل إلى منطقة بالقرب من مكتب بريد في حوالى الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت جرينتش)؛ حيث كانت الضحية نائمة في خيمة.

في البداية أيقظ الدب الضحية وزوجين آخرين كانا نائمين في خيمة مجاورة؛ لكنهم تمكنوا حينها من الهروب.

قام المخيمون الثلاثة بإزالة الطعام من خيامهم وتأمينها وعادوا إلى الفراش. وبعد حوالى نصف ساعة، استيقظ الشخصان في الخيمة المجاورة للضحية على أصوات الهجوم، وخرجا من الخيمة وقاما برش الدب برذاذ. ولم يره أحد منذ ذلك الحين.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه بعد يومين من البحث باستخدام مروحية وعلى الأرض، لم يتم العثور على الدب الأشهب، مضيفة أن البحث شَمِلَ حتى استخدام تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء.

ويعتقد خبراء في الدببة، أن الدب كان ذكرًا يبلغ وزنه حوالى 400 رطل (181 كجم)، بناء على السلوك وآثار الأقدام.

وقال المسؤولون إن الجهود الرامية للعثور على الدب، تركز الآن على الفخاخ بالقرب من أوفاندو؛ حيث يواصل متخصصو الدببة وحراسها، مراقبة الدببة والفخاخ الموضوعة في المنطقة.

وذكرت صحيفة "غريت فولز تريبيون"، وهي إحدى الصحف في مونتانا، أن ضحية الهجوم هي ليا ديفيس لوكان (65 عامًا) وتنحدر من ولاية كاليفورنيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مونتانا كانت مسرحًا لما لا يقل عن 12 تفاعلًا خطيرًا بين الدببة والإنسان في العام الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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