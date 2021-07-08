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وكيل وزارة الصحة بالسويس يتفقد قسم طوارئ الباطنة.. وتواجد أرصدة كافية من الأدوية
-
الأحد 25 يوليو 2021 04:56 مساءً
تكثيف الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة في كفرالشيخ
-
الأحد 25 يوليو 2021 04:56 مساءً
تعرف على الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام والفني بجميع مراكز مطروح
-
الأحد 25 يوليو 2021 04:55 مساءً
شكاوى من طول امتحان التاريخ.. وضبط حالة غش بلجان الثانوية العامة بالأقصر
-
الأحد 25 يوليو 2021 04:55 مساءً
تعرف على أسعار الذهب في لبنان
-
الأحد 25 يوليو 2021 04:55 مساءً
ضبط ٨٠ كيلو لحوم دواجن مجهولة المصدر في مطعم بدسوق
-
الأحد 25 يوليو 2021 04:55 مساءً
نقيب المحامين: إعفاء طالبي القيد من اجتياز أكاديمية المحاماة لحين إنشائها
-
الأحد 25 يوليو 2021 04:55 مساءً
رئيس جامعة المنوفية يناقش سير العمل بالكليات واستعدادات أداء الطلاب اختبارات القدرات
-
الأحد 25 يوليو 2021 04:55 مساءً
أصدقاء العريس خلعوا ملابسهم أثناء نقل العفش.. ضبط والدي عروسين بالغربية
-
الأحد 25 يوليو 2021 04:55 مساءً
النيابة العامة تحقق بانقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز
-
الأحد 25 يوليو 2021 04:49 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
شاب يعيش بدون قلب 18 شهرا يخطف أنظار العالم
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 08 يوليو 2021 11:18 صباحاً
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