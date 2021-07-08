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: اهتمت بالمرأة بشكل خاص خلال مواجهة جائحة كورونا

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السيسي: مصر اهتمت بالمرأة بشكل خاص خلال مواجهة جائحة كورونا : اهتمت بالمرأة بشكل خاص خلال مواجهة جائحة كورونا

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قال الرئيس عبدالفتاح ، إن تشرفت بتولي رئاسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها، وتؤكد ميلاد جمهوريتها الجديدة التي تتسع للجميع دون تمييز أو تفرقة، في ظل مبادئ الديمقراطية والعدالة والمواطنة.

وأضاف السيسي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي فيدورته الثامنة، الخميس، أن «حرصت مصر خلال تعاملها مع جائحة كورونا أن تمنح اهتمام خاصة بالمرأة للحد من تأثير هذه الجائحة عليها».

وتابع: «على الرغم من التقدم الملحوظ في مجال المساواة بين الجنسين إلا أنه مازالنا نرى أن هناك الكثير من العمل في هذا المجال يمكن إنجازه حتى تتمتع المرأة بمكاناتها التي تليق بها».

المصرى اليوم

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