برلمانية توقع اتفاقية تعاون لتنمية الأسرة المصرية مع جامعة الفيوم

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وقعت الدكتورة عبلة الألفي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وعضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اتفاقية تعاون تهدف إلى تدريب مقدمي المشورة الأسرية للعمل على تنمية الأسرة المصرية وذلك مع جامعة الفيوم ، وأوضحت دكتورة عبلة الألفي أن بنود اتفاق التعاون تهدف إلى توفير فريق كبير من مقدمي المشوره المدربين وذلك من خلال تدريب عدد من طالبات السنوات النهائية بالجامعات بكلية التربية للطفولة المبكرة على تقديم المشورة الأسرية بنظام التدريب المختلط، وتكليفهم بالعمل مع الأسر المحيطة بمحل إقامتهن حسب برنامج مدروس ومتابعة مستمرة ولصيقة، وتقوم الجمعية بالمشاركة مع هيئة التدريس بالكليه بتطوير المادة العلمية كما تقوم بتدريب المدربين من أعضاء هيئة التدريس نظريًّا وعمليًّا، والإشراف على الزيارات المنزلية للأسر، والعمل على توفير مقرات مجهزة بالتعاون مع المجتمع المدني بمختلف مراكز وقرى محافظة الفيوم لتقديم المشورة الأسرية.