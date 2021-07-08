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طلب إحاطة : أشجار المانجو مهددة بالاختفاء .. وتراجع إنتاج المحصول لأكثر من 95%

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طلب إحاطة : أشجار المانجو مهددة بالاختفاء .. وتراجع إنتاج المحصول لأكثر من 95% طلب إحاطة : أشجار المانجو مهددة بالاختفاء .. وتراجع إنتاج المحصول لأكثر من 95%

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تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسبب تراجع إنتاج المانجو بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح محسب، أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول المانجو بالإسماعيلية تبلغ 120 ألف فدان ثلثي هذه المساحة من الأصناف المحلية التي تشتهر بها المحافظة، تنتج أكثر من 260 ألف طن سنوياً بعضها يتم تصديره، ويضم مركز القنطرة شرق عدد كبير من مزارع المانجو، يتجاوز 50 ألف فدان وشهد المركز هذا العام انخفاضا كبيرا في انتاج المحصول وصل إلى أكثر من 95%، وهذا الأمر يمثل كارثة حقيقة يجب الوقوف عليها.

وأشار محسب، إلى أن أشجار المانجو مهددة بالاختفاء، وذلك نتيجة انتشار العفن الهبابي، بنسبة 90%، وانتشار الأدوية المهربة والمبيدات الحشرية غير المسجلة والعديد من المشاكل خلال السنوات الأخيرة، مما تسبب في خسائر فادحة للمزارعين، خاصة وأن بعضهم مهدد بالحبس بعد استدانتهم من التجار على أمل السداد عقب الإنتاج، إلى جانب ارتفاع بعض الأصناف هذا العام.

وتابع عضو مجلس النواب:«أيا كان السبب الرئيسي في تراجع إنتاج محصول المانجو هذا العام، سواء كان نتيجة درجات الحرارة، وموجات الطقس المتقلب التي ضربت البلاد هذا العام، أو نتيجة العفن الهبابى، يجب بحث إمكانية تعويض المزارعين، خاصة أولئك المهددون بالحبس، على أن يتم وضع آلية لتعويض الفلاحين بشكل عام حال حدوث مثل هذه الأزمات التي تؤثر عليهم وعلى مستقبل الزراعة بشكل عام وذلك على صعيد مختلف المحاصيل الزراعية، بالإضافة لتفعيل دور الجمعيات الزراعية والإرشاد الزراعي والتوعية اللازمة حول كيفية مواجهة الأمراض مثل الهباب الأسود، ومخاطر المبيدات المغشوشة على المحاصيل الزراعية».

المصرى اليوم

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