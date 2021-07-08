أخبار عاجلة

وكيل وزارة الصحة بالسويس يتفقد قسم طوارئ الباطنة.. وتواجد أرصدة كافية من الأدوية -
تكثيف الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة في كفرالشيخ -
تعرف على الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام والفني بجميع مراكز مطروح -
شكاوى من طول امتحان التاريخ.. وضبط حالة غش بلجان الثانوية العامة بالأقصر -
تعرف على أسعار الذهب في لبنان -
ضبط ٨٠ كيلو لحوم دواجن مجهولة المصدر في مطعم بدسوق -
نقيب المحامين: إعفاء طالبي القيد من اجتياز أكاديمية المحاماة لحين إنشائها -
رئيس جامعة المنوفية يناقش سير العمل بالكليات واستعدادات أداء الطلاب اختبارات القدرات -
أصدقاء العريس خلعوا ملابسهم أثناء نقل العفش.. ضبط والدي عروسين بالغربية -
النيابة العامة تحقق بانقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

سيرجيو راموس يرتبط مع باريس سان جيرمان .. و النادي يحذف خبر التعاقد معه

Print
سيرجيو راموس يرتبط مع باريس سان جيرمان .. و النادي يحذف خبر التعاقد معه سيرجيو راموس يرتبط مع باريس سان جيرمان .. و النادي يحذف خبر التعاقد معه

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بحذف خبر تعاقده مع سيرجيو راموس نجم ريال مدريد السابق من على موقعه الرسمي اليوم الخميس .

وخضع سيرجيو راموس لكشف طبي الأربعاء قبل الإعلان الرسمي عن صفقة التعاقد معه والتي كانت من المنتظر أن تتم رسمياً الخميس لكن الموقع الرسمي نشر خبر التعاقد قبل أن يقوم بحذف الخبر دون معرفة السبب .

ونشر موقع باريس سان جيرمان خبراً أكد فيه تعاقده مع راموس الذي كان سيرتدي القميص رقم 4 كما كان يرتديه في ناديه السابق ريال مدريد .

وأشار موقع «جول» العالمي بأن باريس سان جيرمان سيعود للإعلان عن الصفقة مساء اليوم الخميس، فيما يبدو أنه أسلوب دعاية خاص بالنادي.

وأصدر باريس سان جيرمان بيانا جاء فيه: «رسمياً سيرخيو راموس سيرتدي رقمه التقليدي (4) مع الفريق»، وكان راموس وصل إلى باريس الأربعاء لإتمام انتقاله إلى صفوف سان جيرمان .

كان راموس البالغ أعلن نهاية الشهر الماضي رحيله عن ريـال مدريد بعد نهاية عقده مع النادي الأكبر في أوروبا .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وكيل وزارة الصحة بالسويس يتفقد قسم طوارئ الباطنة.. وتواجد أرصدة كافية من الأدوية

وكيل وزارة الصحة بالسويس يتفقد قسم طوارئ الباطنة.. وتواجد أرصدة كافية من الأدوية

تكثيف الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة في كفرالشيخ

تكثيف الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة في كفرالشيخ

تعرف على الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام والفني بجميع مراكز مطروح

تعرف على الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام والفني بجميع مراكز مطروح

شكاوى من طول امتحان التاريخ.. وضبط حالة غش بلجان الثانوية العامة بالأقصر

شكاوى من طول امتحان التاريخ.. وضبط حالة غش بلجان الثانوية العامة بالأقصر