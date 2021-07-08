سيرجيو راموس يرتبط مع باريس سان جيرمان .. و النادي يحذف خبر التعاقد معه

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قام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بحذف خبر تعاقده مع سيرجيو راموس نجم ريال مدريد السابق من على موقعه الرسمي اليوم الخميس .

وخضع سيرجيو راموس لكشف طبي الأربعاء قبل الإعلان الرسمي عن صفقة التعاقد معه والتي كانت من المنتظر أن تتم رسمياً الخميس لكن الموقع الرسمي نشر خبر التعاقد قبل أن يقوم بحذف الخبر دون معرفة السبب .

ونشر موقع باريس سان جيرمان خبراً أكد فيه تعاقده مع راموس الذي كان سيرتدي القميص رقم 4 كما كان يرتديه في ناديه السابق ريال مدريد .

وأشار موقع «جول» العالمي بأن باريس سان جيرمان سيعود للإعلان عن الصفقة مساء اليوم الخميس، فيما يبدو أنه أسلوب دعاية خاص بالنادي.

وأصدر باريس سان جيرمان بيانا جاء فيه: «رسمياً سيرخيو راموس سيرتدي رقمه التقليدي (4) مع الفريق»، وكان راموس وصل إلى باريس الأربعاء لإتمام انتقاله إلى صفوف سان جيرمان .

كان راموس البالغ أعلن نهاية الشهر الماضي رحيله عن ريـال مدريد بعد نهاية عقده مع النادي الأكبر في أوروبا .