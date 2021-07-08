الرياض.. تطعيم 100% من الممارسين الصحيين في المكونات الصحية

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تجمّع الرياض الصحي الثاني مستمر بإقامة الحملات التوعوية الميدانية

حقّق تجمّع الرياض الصحي الثاني نسبة تطعيم عالية عن لقاح كورونا بلغت 100 في المائة للممارسين الصحين العاملين في أغلب مكوناته الصحية.

ويؤكّد هذا الإجراء، الحرص على تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية، والتي اهتم بها القطاع الصحي في المملكة منذ بداية أزمة كورونا، والحد من انتشار هذا الوباء خصوصاً للعاملين في المجال الصحي، إضافةً إلى حماية المنشآت الصحية وبقائها آمنة للمستفيدين من خدمات الرعاية الصحية.

ويعمل تجمع الرياض الصحي الثاني باستمرار، على تعزيز الوعي بأهمية أخذ لقاح كورونا لجميع موظفيه، والحرص على سرعة المبادرة للتسجيل وتلقي جرعات لقاح كورونا وعدم التأخر في ذلك للحفاظ على سلامتهم وأسرهم.

يُذكر أن تجمع الرياض الصحي الثاني مستمر بإقامة الحملات التوعوية الميدانية عن أهمية أخذ اللقاح خصوصاً لكبار السن في المجمعات التجارية أو في المطارات، إضافةً إلى التوعية بالطرق الوقائية عن فايروس كورونا كالتباعد الاجتماعي، وتعقيم وغسل اليدين باستمرار، ولبس الكمامة، وعدم المصافحة، أملاً في الوصول إلى المناعة المجتمعية والتي سيكون أثرها على المجتمع وحمايتهم صحياً.