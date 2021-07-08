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كريم عبدالعزيز يتصدر شباك تذاكر السينما وتامر حسني يحجز المركز الثاني الأربعاء

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كريم عبدالعزيز يتصدر شباك تذاكر السينما وتامر حسني يحجز المركز الثاني الأربعاء كريم عبدالعزيز يتصدر شباك تذاكر السينما وتامر حسني يحجز المركز الثاني الأربعاء

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شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، الأربعاء، رواج بسيط، وحققت إجمالي 2 مليون و255 ألف جنيه، وتصدر شباك التذاكر فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» ب إيرادات مليون و426 ألف جنيه في أول ليلة عرض له، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدى.

وجني فيلم «مش أنا» 755 ألف جنيه وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته«.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

بينما حقق فيلم«أحمد نوتردام» 41 ألف جنيه، بطولة الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم «ماما حامل» تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الاتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبدالرحمن، وحقق 13 ألف جنيه .

وجنى فيلم «ديدو»،18 ألف جنيه، بطولة النجم كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

المصرى اليوم

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