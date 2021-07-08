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ثبات واستقرار حذر بتعاملات الصباح .. في ليبيا الخميس 8 يوليو 2021

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ثبات واستقرار حذر بتعاملات الصباح .. سعر الذهب في ليبيا الخميس 8 يوليو 2021 ثبات واستقرار حذر بتعاملات الصباح .. في ليبيا الخميس 8 يوليو 2021

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شهد في ليبيا، انخفاض ملحوظ بمستهل التعاملات المالية اليوم الخميس 8 يوليو 2021 بالدينار الليبى (العملة المحلية للدول) مقابل الدولار الأمريكي (معيار قياس قوة العملات المالية على مستوى العالم).

وسجل سعر جرام الذهب في السوق الليبي في بداية التعاملات اليوم عيار 24 بـ261.25 دينار.

وتنشر «المصري اليوم»، سعر الذهب بجميع عياراته في مستهل تعاملات اليوم بجميع عياراته (عيار 24، 22, 18, 14, 12) في ليبيا كالتالى:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي

الوحدة

دينار ليبي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

261.25 دينار

$57.82

سعر الذهب عيار 22

239.48 دينار

$53.00

اسعار الذهب عيار 21

228.60 دينار

$50.60

اسعار الذهب عيار 18

195.94 دينار

$43.37

سعر الذهب عيار 14

152.40 دينار

$33.73

سعر الذهب عيار 12

130.62 دينار

$28.91

اسعار أوقية الذهب

8،125 دينار

$1،798

اسعار جنيه الذهب

1،829 دينار

$404.77

اسعار كيلو الذهب

261،247 دينار

$57،823

المصرى اليوم

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