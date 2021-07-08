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شهد سعر الذهب في ليبيا، انخفاض ملحوظ بمستهل التعاملات المالية اليوم الخميس 8 يوليو 2021 بالدينار الليبى (العملة المحلية للدول) مقابل الدولار الأمريكي (معيار قياس قوة العملات المالية على مستوى العالم).

وسجل سعر جرام الذهب في السوق الليبي في بداية التعاملات اليوم عيار 24 بـ261.25 دينار.

وتنشر «المصري اليوم»، سعر الذهب بجميع عياراته في مستهل تعاملات اليوم بجميع عياراته (عيار 24، 22, 18, 14, 12) في ليبيا كالتالى: