أخبار عاجلة

وكيل وزارة الصحة بالسويس يتفقد قسم طوارئ الباطنة.. وتواجد أرصدة كافية من الأدوية -
تكثيف الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة في كفرالشيخ -
تعرف على الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام والفني بجميع مراكز مطروح -
شكاوى من طول امتحان التاريخ.. وضبط حالة غش بلجان الثانوية العامة بالأقصر -
تعرف على أسعار الذهب في لبنان -
ضبط ٨٠ كيلو لحوم دواجن مجهولة المصدر في مطعم بدسوق -
نقيب المحامين: إعفاء طالبي القيد من اجتياز أكاديمية المحاماة لحين إنشائها -
رئيس جامعة المنوفية يناقش سير العمل بالكليات واستعدادات أداء الطلاب اختبارات القدرات -
أصدقاء العريس خلعوا ملابسهم أثناء نقل العفش.. ضبط والدي عروسين بالغربية -
النيابة العامة تحقق بانقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

عيار 24 ينخفض إلى هذا الرقم .. في الإمارات صباح الخميس 8 يوليو 2021

Print
عيار 24 ينخفض إلى هذا الرقم .. سعر الذهب في الإمارات صباح الخميس 8 يوليو 2021 عيار 24 ينخفض إلى هذا الرقم .. في الإمارات صباح الخميس 8 يوليو 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد فى الامارات، مستهل تعاملات الخميس 8 يوليو 2021، ارتفاع طفيف وسجل سعر الذهب عيار 24 فى الامارات سعر 212.38 درهم، متأثرا بسعر الذهب عالميا.

ويتنوع الذهب فى الامارات، على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطاً لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.

وتنشر "المصرى اليوم"، سعر الذهب فى الامارات بداية التعاملات المالية اليوم كالتالى:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي

الوحدة

درهم اماراتي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

212.38 درهم

$57.82

سعر الذهب عيار 22

194.69 درهم

$53.00

اسعار الذهب عيار 21

185.84 درهم

$50.60

اسعار الذهب عيار 18

159.29 درهم

$43.37

سعر الذهب عيار 14

123.89 درهم

$33.73

سعر الذهب عيار 12

106.19 درهم

$28.91

اسعار أوقية الذهب

6,605 درهم

$1,798

اسعار جنيه الذهب

1,487 درهم

$404.77

اسعار كيلو الذهب

212,384 درهم

$57,823

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عيار 24 بـ25.831 جنيه.. سعر الذهب فى السودان اليوم الأحد 25 يوليو 2021

عيار 24 بـ25.831 جنيه.. سعر الذهب فى السودان اليوم الأحد 25 يوليو 2021

ثبات عند الصعود.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 25 يوليو 2021

ثبات عند الصعود.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 25 يوليو 2021

سعر الذهب في مصر وعالميا مساء السبت 24 يوليو 2021

سعر الذهب في مصر وعالميا مساء السبت 24 يوليو 2021

عيار 24 ارتفع إلى هذا الرقم .. سعر الذهب في المغرب السبت 24 يوليو 2021

عيار 24 ارتفع إلى هذا الرقم .. سعر الذهب في المغرب السبت 24 يوليو 2021