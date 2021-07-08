الأهلي يكلف «عبدالقادر» بدعم المشاركين في طوكيو

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كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالنادي بدعم جميع أبناء النادي، المشاركين في دورة الألعاب الاوليمبية المقبلة في طوكيو.

وينتظر ان يبدأ رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي في الأهلي، فتح خطوط اتصال مع لاعبي الأهلي ومديرهم الفنيين في المنتخبات الوطنية المختلفة، للوقوف على احتياجات اللاعبين، وابلاغهم بدعم مجلس إدارة النادي الأهلي الكامل لهم.

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً مساء «الأربعاء»، ناقش خلاله العديد من الأمور المتعلقة بالنادي، وفي مقدمتها دعم أبناء النادي المشاركين في دورة الألعاب الاوليمبية.