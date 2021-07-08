أخبار عاجلة

تعرف على الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام والفني بجميع مراكز مطروح -
شكاوى من طول امتحان التاريخ.. وضبط حالة غش بلجان الثانوية العامة بالأقصر -
تعرف على أسعار الذهب في لبنان -
ضبط ٨٠ كيلو لحوم دواجن مجهولة المصدر في مطعم بدسوق -
نقيب المحامين: إعفاء طالبي القيد من اجتياز أكاديمية المحاماة لحين إنشائها -
رئيس جامعة المنوفية يناقش سير العمل بالكليات واستعدادات أداء الطلاب اختبارات القدرات -
أصدقاء العريس خلعوا ملابسهم أثناء نقل العفش.. ضبط والدي عروسين بالغربية -
النيابة العامة تحقق بانقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز -
فيديو .. الظهراوي : وفيات مستشفى الجاردنز واحدة قبل انقطاع الكهرباء والأخرى بعده -
الأردن تدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لتغطية الطلب.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 360 ألف طن قمح

Print
لتغطية الطلب.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 360 ألف طن قمح لتغطية الطلب.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 360 ألف طن قمح
في إطار خطة المؤسسة للمحافظة على مستويات الخزن الاستراتيجي منه

لتغطية الطلب..

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرح المناقصة الرابعة لهذا العام لاستيراد كمية 360 ألف طن قمح للتوريد خلال شهر أكتوبر 2021.

وصرح المحافظ أحمد الفارس بأن الكمية المطروحة موزعة على 6 بواخر بواقع (2) باخرتين لميناء جدة الإسلامي، و(2) باخرتين لميناء ينبع التجاري، و(2) باخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأفاد بأن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح.

يُذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية (1.2) مليون طن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأردن تدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة

الأردن تدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة

"عبدالله الثاني": حرب غزة الأخيرة كشفت أن إسرائيل "واجهة هشة للغاية"

"عبدالله الثاني": حرب غزة الأخيرة كشفت أن إسرائيل "واجهة هشة للغاية"

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان

الأردن تدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة

الأردن تدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة