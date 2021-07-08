أخبار عاجلة

تعرف على الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام والفني بجميع مراكز مطروح -
شكاوى من طول امتحان التاريخ.. وضبط حالة غش بلجان الثانوية العامة بالأقصر -
تعرف على أسعار الذهب في لبنان -
ضبط ٨٠ كيلو لحوم دواجن مجهولة المصدر في مطعم بدسوق -
نقيب المحامين: إعفاء طالبي القيد من اجتياز أكاديمية المحاماة لحين إنشائها -
رئيس جامعة المنوفية يناقش سير العمل بالكليات واستعدادات أداء الطلاب اختبارات القدرات -
أصدقاء العريس خلعوا ملابسهم أثناء نقل العفش.. ضبط والدي عروسين بالغربية -
النيابة العامة تحقق بانقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز -
فيديو .. الظهراوي : وفيات مستشفى الجاردنز واحدة قبل انقطاع الكهرباء والأخرى بعده -
الأردن تدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. "خدعة المخدرات" التي انتهت باغتيال رئيس هايتي

Print
بالفيديو.. "خدعة المخدرات" التي انتهت باغتيال رئيس هايتي .. "خدعة المخدرات" التي انتهت باغتيال رئيس هايتي
لقطات جديدة تُظهر "حجم المأساة"

بالفيديو..

أظهرت لقطات سجلتها كاميرات المراقبة مشاهد جديدة من عملية اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس، ليل الثلاثاء الأربعاء.

وبيّنت اللقطات، التي يبدو أنها سجلت من أحد المنازل القريبة من مقر إقامة الرئيس المقتول، عدداً من المركبات وهي تسير في المكان، وفق ما أوردت صحيفة "الصن" البريطانية.

وكان من بين السيارات المشاركة مركبات دفع رباعي.

وإلى جانب السيارات، كان عدد من المسلحين يهرلون صوب هدفهم، ورصدت الكاميرات 7 منهم، ويعتقد أن العدد أكبر بكثير.

وكانت لقطات سابقة قد وثقت جانباً من عملية الاغتيال، تمت العملية عبر خدعة وجود قوات لمكافحة المخدرات في عملية بالمكان، وكانت هذه القوات المزعومة مجموعة مرتزقة قامت بقتل الرئيس بعد أن فتحت قوات الأمن الطريق لها لتقوم بمهمة القبض على تجار المخدرات.

وفي أحد الفيديوهات، سمع أحد الأشخاص يقول بلكنة أمريكية عبر مكبرات الصوت: "عملية خاصة لإدارة مكافحة المخدرات. الجميع يتحنى جانباً".

وذكر موقع (Miamiherald) وهي صحيفة أمريكية تغطي الأحداث في هايتي بانتظام أن المهاجمين زعموا أنهم عملاء في وكالة مكافحة المخدرات حسب فيديوهات صوّرها سكان في الحي الذي يسكن فيه الرئيس مويس.

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات في هايتي أن 4 من "المرتزقة" الذين اغتالوا الرئيس جوفينيل مويس، قُتلوا في حين اعتُقل اثنان آخران.

وقال المدير العام للشرطة الوطنية ليون شارل، في تصريح عبر التلفزيون، إن "4 مرتزقة قُتلوا واثنين اعتُقِلا. لقد تم تحرير 3 من رجال الشرطة كانوا محتجزين رهائن".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
«قلب أمي عليَّ حجر».. أمهات يحملن السوط وأبناء قتلى (تقرير بالفيديو)

«قلب أمي عليَّ حجر».. أمهات يحملن السوط وأبناء قتلى (تقرير بالفيديو)

بالفيديو .. طائرة الإخلاء الطبي تنقل مواطنًا من القريات للرياض

بالفيديو .. طائرة الإخلاء الطبي تنقل مواطنًا من القريات للرياض

ضبط قائد مركبة نَشر مخالفاته المرورية بالفيديو عبر التواصل الاجتماعي

ضبط قائد مركبة نَشر مخالفاته المرورية بالفيديو عبر التواصل الاجتماعي

بالفيديو.. مستشار تربوي يوصي الأسر بسرعة إعطاء أبنائهم اللقاحات استعدادًا للدراسة حضوريًّا

بالفيديو.. مستشار تربوي يوصي الأسر بسرعة إعطاء أبنائهم اللقاحات استعدادًا للدراسة حضوريًّا