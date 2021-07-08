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تعرف على الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام والفني بجميع مراكز مطروح
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الأحد 25 يوليو 2021 04:55 مساءً
شكاوى من طول امتحان التاريخ.. وضبط حالة غش بلجان الثانوية العامة بالأقصر
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الأحد 25 يوليو 2021 04:55 مساءً
تعرف على أسعار الذهب في لبنان
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الأحد 25 يوليو 2021 04:55 مساءً
ضبط ٨٠ كيلو لحوم دواجن مجهولة المصدر في مطعم بدسوق
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الأحد 25 يوليو 2021 04:55 مساءً
نقيب المحامين: إعفاء طالبي القيد من اجتياز أكاديمية المحاماة لحين إنشائها
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الأحد 25 يوليو 2021 04:55 مساءً
رئيس جامعة المنوفية يناقش سير العمل بالكليات واستعدادات أداء الطلاب اختبارات القدرات
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الأحد 25 يوليو 2021 04:55 مساءً
أصدقاء العريس خلعوا ملابسهم أثناء نقل العفش.. ضبط والدي عروسين بالغربية
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الأحد 25 يوليو 2021 04:55 مساءً
النيابة العامة تحقق بانقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز
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الأحد 25 يوليو 2021 04:49 مساءً
فيديو .. الظهراوي : وفيات مستشفى الجاردنز واحدة قبل انقطاع الكهرباء والأخرى بعده
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الأحد 25 يوليو 2021 04:49 مساءً
الأردن تدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة
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الأحد 25 يوليو 2021 04:47 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تواصل محادثات أستانا بشأن سوريا لليوم الثاني
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 08 يوليو 2021 10:01 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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